Săracă comună “bogată”!

Tot mai mulţi primari din judeţ reclamă că autorităţile publice locale au devenit bătaia de joc a autorităţilor centrale, care „împart discreţionar fondurile europene”. În cazul Primăriei Fântânele, de exemplu, după multe luni de aşteptare şi speranţe, proiectele comunei privind amenajarea unei reţele de canalizare şi asfaltarea drumurilor au fost respinse nejustificat. Primarul comunei, Gheorghe Popescu, a declarat că proiectele de introducere a reţelei de canalizare, construirea unei staţii de epurare, construirea unui centru after school, refacerea reţelei de apă şi dotarea cu materiale a Căminului Cultural au fost depuse la Ministerul Agriculturii, prin Măsura 3.2.2 privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Primarul spune că, deşi angajaţii Primăriei au lucrat extrem de profesionist şi au înglobat într-un proiect mai multe investiţii, conform legislaţiei europene, Guvernul a considerat că proiectul comunei Fântânele este eligibil, dar nefinanţabil, din cauza punctajului inferior obţinut. “Am întrunit 62 de puncte şi ne trebuiau în jur de 65. Nu am înţeles unde am greşit. Am cuprins în dosarul pentru Măsura 3.2.2. toate proiectele importante, dar am rămas pe dinafară pentru că noi am fost consideraţi o comună bogată. Auzi! Fântânele, comună bogată! Dar, dacă cineva se plimbă prin sat, se ia cu mâinile de cap! Avem nevoie de reţea nouă de apă, care este veche de 60 de ani, avem nevoie de canalizare şi de drumuri asfaltate. Numai că, din păcate, pentru cei de la minister, toate acestea nu sunt importante”, a spus Gheorghe Popescu. Primarul a spus că cei din actualul Guvern au schimbat regulile în timpul jocului, adică au introdus criterii noi după ce Uniunea Europeană a lansat programul. „Au fost aprobate proiecte pe criterii politice. Cei de la PDL au fost anunţaţi din timp de schimbările făcute din mers, deşi este ilegal, în schimb, noi, cei din opoziţie, am aflat abia când am depus dosarele. Ceea ce nu este corect”, a mai spus primarul din Fântânele.