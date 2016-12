Săraci, dar apreciaţi de FMI

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană apreciază rezultatele „foarte bune” obţinute de România în cadrul acordului, a declarat ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. El a mai precizat că încasările din TVA au asigurat plata arieratelor şi încadrarea în ţinta de deficit bugetar, de 6,5%. De altfel, încasările din TVA, accize şi venituri nefiscale au avut cea mai mare contribuţie la creşterea veniturilor bugetare în 2010. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP), avansul a fost temperat de diminuarea încasărilor din impozitul pe venit, impozitul pe profit şi contribuţiile la asigurări sociale. Deficitul bugetar înregistrat la finele anului trecut a fost 33,3 miliarde de lei, respectiv 6,5% din PIB, sub limita stabilită în acordul cu FMI, de 34,6 miliarde lei. Veniturile încasate la bugetul general consolidat au fost de 168,6 miliarde lei, cu 7,2% mai mari faţă de anul precedent. Creşterea încasărilor s-a înregistrat în principal la impozitele pe bunuri şi servicii, respectiv TVA (+14,3%) şi accize (+11,5%), precum şi la venituri nefiscale (+18,5%). Ce putem spune? Ne bucurăm „sincer” că am contribuit la rezultatele „foarte bune”, deşi am fost recompensaţi doar cu scumpiri şi tăieri, în condiţiile în care bugetul statului era alimentat constant cu bani de la FMI. Ar trebui să ne pregătim însă pentru o nouă serie de „prime”, pentru că vom intra într-un nou acord cu FMI şi, cel mai important, vom începe (accent pe „vom”) să rambursăm cele 20 miliarde euro primite până acum.