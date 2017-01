Săraci şi ajutaţi de rude să trăiască, românii sînt mulţumiţi de viaţa lor

Într-o Românie care a intrat cu adevărat în Europa abia de doi ani, viaţa bună este doar o glumă proastă. Tocmai de aceea, nu este de mirare că mulţi români trăiesc pe datorie de la o zi la alta, însă şi mai mulţi sînt cei care îşi duc viaţa numai din mila statului. Pentru că la noi pomana nu are niciodată nimic sfînt, iar orice chestiune socială ţine cont de politica votului, nici măcar statul nu mai ştie cîţi români trăiesc din ajutoare, subvenţii, indemnizaţii şi alte milogeli electorale. Şi cum sărăcia face casă bună cu românul, mai mult de un sfert dintre români primesc bani sau produse alimentare pentru a face faţă cheltuielilor zilnice. Cel puţin aceasta este concluzia unui studiu Eurofound care arată că deşi această medie este de trei ori mai mare decît media din zona euro, românii sînt totuşi mulţumiţi de calitatea vieţii pe care o duc. Pe o scală de la 1 la 10, aceştia au notat cu 6,5 gradul de satisfacţie privind viaţa şi cu 7 nivelul de fericire, situîndu-se uşor sub media din UE, unde cei doi indici au fost notaţi cu 7, respectiv 7,5. Cel mai puţin satisfăcuţi de calitatea vieţii lor sînt bulgarii care au acordat 5 pentru modul cum trăiesc şi 5,8 pentru gradul de fericire resimţit. La polul opus, sînt danezii cu 8,3, respectiv 8,5 puncte din 10 pentru cei doi indici. Potrivit studiului, opt din zece români deţin o casă proprie pentru care nu trebuie să achite rate, media din zona euro fiind de doar 40%, însă calitatea locuirii este superioară în zona euro. Eurofound a mai arătat că doar 9% dintre finlandezi întîmpină cel puţin 2 din 6 probleme cheie în ce priveşte locuitul, comparativ cu 42% dintre români. Problemele avute în vedere sînt spaţiul inadecvat, mucegai la ferestre, uşi ori podele, umiditate sau crăpături în pereţi ori acoperiş, lipsa unei toalete în interiorul casei, absenţa căzii ori a duşului sau lipsa unui balcon. Totuşi, în ceea ce priveşte sănătatea mintală, unul dintre criteriile-cheie ale bunăstării şi calităţii vieţii, România s-a clasat pe ultimul loc între ţările din UE, nivelul fiind de 54%. Olanda a fost anul trecut statul membru aflat la capătul opus, indexul sănătăţii mintale fiind 67%. Primele concluzii ale studiului Eurofund evidenţiază şi faptul că, în România, persoanele sărace sînt lipsite, în medie, de patru din şase criterii esenţiale pentru o viaţă mai bună, în timp ce românii bogaţi sînt frustraţi de unul din şase. Criteriile luate în calcul sînt încălzirea adecvată a locuinţei, petrecerea unei vacanţe pe an, posibilitatea de a-şi cumpăra mobilă nouă pentru a o înlocui pe cea uzată, consumul de carne o dată la două zile, cumpărarea de haine noi şi capacitatea de a primi oaspeţi la domiciliu.