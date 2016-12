Sărăcia din buget, dirijată către investiţii

Din cauza datoriile acumulate şi neachitate, Consiliul Local Independenţa nu a avut posibilitatea să reducă cu 16% taxele şi impozitele pentru anul 2013. „Ne-am conformat noilor prevederi ale codului fiscal şi am majorat taxele cu 16,05%. Am fi dorit să le păstrăm la nivelul anului 2012 însă nu a fost posibil pentru că am avut datorii. Totuşi, pentru a veni în sprijinul locuitorilor, am decis să acordăm bonificaţii de 10% (din suma pe care o aveau de achitat) celor care şi-au plătit integral taxele până ieri, 31.03.2013. În ultima săptămână numărul celor care au venit să-şi achite dările către bugetul local a crescut semnificativ”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că în acest an o bună parte din veniturile bugetare vor fi direcţionate către investiţii. „Nu sunt prea mulţi bani, dar tot ce vom avea în plus vom folosi pentru terminarea celor două proiecte demarate anul trecut. Este vorba despre extinderea Căminului Cultural şi despre noua clădire a grădiniţei. Până acum, lucrările au fost plătite din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Noi sperăm ca CJC să continue investiţia, urmând să contribuim şi noi cu o mică parte, atât cât ne permite bugetul local. Eu cred că anul acesta vom finaliza lucrările atât la Căminul Cultural, cât şi la grădiniţă. Este mai simplu şi mai puţin costisitor să continuăm lucrările decât să le conservăm”, a spus primarul. În ceea ce priveşte investiţiile realizate în zonă, şi vorbim aici despre investiţii în agricultură, dar şi într-un parc de turbine eoliene, primarul consideră că ar putea contribui la creşterea veniturilor bugetare. „Mulţi dintre arendaşi au început deja să vină şi să achite taxele şi impozitele pentru a beneficia de bonificaţia acordată. În ceea ce priveşte parcul eolian, de acolo putem înregistra o creştere a veniturilor în urma eliberării autorizaţiilor de care investitorul are nevoie”, a adăugat Gâscan.