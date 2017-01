Sărăcia severă în rîndul pensionarilor, eliminată pînă în 2009

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, s-a aflat în acest week-end la Iaşi, unde, într-o conferinţă de presă, a susţinut că actualul Executiv “va elimina sărăcia severă în rîndul pensionarilor pînă în anul 2009”. \"După majorarea pensiilor, la începutul lui 2008, doar 0,7% dintre pensionari vor trăi sub nivelul sărăciei severe, iar la începutul lui 2009 nu vor mai exista decît cazuri izolate”, a explicat el. Potrivit lui Vosganian, statistic, sub pragul sărăciei severe se află acele familii ale căror venituri lunare nu depăşesc 110 lei/membru de familie. În opinia ministrului, actualul Cabinet Tăriceanu a înregistrat “lucruri remarcabile în lupta cu sărăcia, şi o spunem pe baza unor date culese şi interpretate de experţi ai Băncii Mondiale. Iniţial, ne propusesem să aducem sărăcia severă, în 2009, la un nivel de 5,4% din populaţia României. Am atins însă acest obiectiv la finele lui 2006. Noul obiectiv fixat pentru 2009, de 3,9%, va fi, de asemenea, depăşit”. Ministerul Economiei şi Finanţelor va prezenta, mîine, în şedinţa de Guvern, un raport privind nivelul de trai în România.