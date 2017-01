Sărăcie pe piaţa auto din România, în acest an

Reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) au declarat ieri că estimările lor în privinţa pieţei auto au fost prea optimiste. „La nivelul APIA am ajuns la concluzia că piaţa auto ar putea creşte cu cel mult 5% anul acesta, ori poate stagna sau chiar scădea”, a spus vicepreşedintele APIA, Brent Valmar. El a mai declarat că revizuirea estimărilor ţine de actualul context privind taxa de primă înmatriculare şi a precizat că cele mai afectate vor fi activitatea producătorului autohton Dacia precum şi începerea producţiei Ford la Craiova. “Un lucru este cert. Dacă propunerea APIA privind alocarea de fonduri pentru înlocuirea a 100.000 de autovehicule uzate nu va fi aprobată şi dacă importurile de maşini second hand se vor face neorganizat, precum şi în condiţiile în care noua grilă privind taxa de primă înmatriculare va intra în vigoare, cel mai probabil, de la 1 iulie 2008, vînzările Dacia în România ar putea scădea cu 15%, pînă la 20% anul acesta”, a declarat, tot ieri, vicepreşedintele Dacia, Constantin Stroe. Vînzările de autovehicule noi, inclusiv vehicule comerciale şi autobuze, au fost de aproape 367.000 de unităţi anul trecut, în creştere cu peste 23% faţă de 2006. În acelaşi timp, numărul de autovehicule second-hand importate In România a crescut, în 2007, de la 118.422 unităţi, la 123.842 unităţi (cu 4,5%).