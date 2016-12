Cântăreaţa britanică Sarah Brightman va fi următorul turist spaţial care va ajunge la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale în 2014 sau 2015, după ce va urma un curs de pregătire de şase luni. Sarah Brightman va fi al optulea turist spaţial din lume şi, totodată, a doua femeie care ajunge în spaţiu ca turist. Vedeta va ajunge pe Staţia Spaţială la bordul unei capsule Soyuz, voiajul urmând să dureze între zece zile şi două săptămâni. Surse din industria spaţială rusă afirmă că Sarah Brightman, care este soprana cel mai bine vândută din lume şi are o avere de 30 de milioane de lire sterline, circa 37,3 milioane de euro, a vizitat Rusia în luna iulie şi a primit aprobarea unei comisii medicale pentru a-şi începe pregătirea la centrul pentru antrenamentul cosmonauţilor din Rusia. Nu se ştie cât va plăti Sarah Brightman pentru această vacanţă spaţială, însă în 2009, miliardarul canadian Guy Laliberte, fondatorul celebrului Cirque de Soleil, a achitat pentru un astfel de sejur 35 de milioane de dolari.

Primul turist care a ajuns la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale a fost americanul Dennis Tito, în 2001. El a fost urmat de sud-africanul Mark Shuttleworth, în 2002, de americanul Greg Olsen, în 2005, de americanca de origine iraniană Anousheh Ansari, în 2006, de americanul de origine maghiară Charles Simonyi, în 2007, de americanul Richard Garriott, în 2008 şi de canadianul Guy Laliberte, în 2009. Charles Simonyi, unul dintre pionierii gigantului american Microsoft, a intrat în istorie ca fiind primul om care nu este de profesie astronaut dar care a reuşit să participe la două misiuni spaţiale, ultimul său sejur în spaţiu având loc în martie 2009.

În vârstă de 52 de ani, Sarah Brightman este o apreciată soprană, compozitoare, actriţă şi dansatoare britanică. Duetul ei cu tenorul italian Andrea Bocelli, ”Time to Say Goodbye”, lansat în 1998, a devenit cel mai rapid vândut single din toate timpurile în Germania şi s-a vândut pe plan mondial în 12 milioane de copii. Sarah Brightman este şi singurul artist care a fost invitat de două ori să cânte la Jocurile Olimpice, prima dată în 1992, la Olimpiada de la Barcelona, unde a cântat ”Amigos Para Siempre” cu tenorul spaniol Jose Carreras şi a doua oară, 16 ani mai târziu, la Beijing, unde a interpretat alături de cântăreţul chinez Liu Huan piesa ”You and Me”.