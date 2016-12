Sarah Chang îi apreciază pe români

Frumoasa violonistă Sarah Chang, care va concerta În România în luna februarie, a declarat că este nerăbdătoare să se reîntâlnească cu publicul autohton. Aceasta a prticipat la ediţiile 2001 şi 2003 ale Festivalului Internaţional „George Enescu”, iar în acest an va concerta în capitală pe 14 februarie, la Ateneul Român. „România este incredibilă. Îmi amintesc de publicul deosebit de entuziast şi de cultivat din punct de vedere muzical. Am fost impresionată de cât de iubită este muzica clasică. Festivalul George Enescu are un renume internaţional şi toată lumea îl cunoaşte. Ştiu că am mâncat prea mult în România, pentru că mâncarea era foarte bună. Îmi amintesc ce ţară frumoasă este şi de-abia aştept să mă întorc acolo”, a declarat artista într-un interviu dat postului de radio naţional. Cu ocazia recitalului din capitală, instrumentista le-a pregătit melomanilor un program deosebit: „Voi cânta Sonatele de Brahms şi de Franck, precum şi o piesă nouă, care a fost scrisă pentru mine de compozitorul american de origine greacă Christopher Theofanidis. Este un program superb. Mă caracterizează foarte mult, pentru că este un program romantic. Acesta este tipul de repertoriu în care mă simt cel mai confortabil.”