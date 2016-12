Sarah Connor, la Chişinău

Cântăreaţa Sarah Connor, cunoscută pentru piese ca „From Sarah with Love” şi „Just One Last Dance”, va concerta la Chişinău, pe data de 25 noiembrie. Evenimentul va avea loc pe scena Palatului Naţional şi face parte din turneul european de promovare a celui mai nou album al artistei, „Real Love”.

Interpreta de origine germană va sosi la Chişinău chiar în ziua spectacolului. Deocamdată, suma pentru care Sarah Connor a acceptat să vină în Moldova nu a fost făcută publică, organizatorii invocând confidenţialitatea contractului. „Negocierile sunt cele mai dificile. Principalul e să te înţelegi corect şi să convingi artistul că această piaţă îşi poate permite atât. Noi nu putem plăti la Chişinău onorariul care se plăteşte la Moscova. Cum să-l faci pe artist să înţeleagă acest lucru este secretul negocierilor”, au declarat organizatorii.

Cel mai scump bilet la concertul Sarah Connor costa 1500 de lei moldoveneşti, adică aproximativ 100 de euro.