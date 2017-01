Sarah Jessica Parker luptă împotriva traficului de persoane

Sarah Jessica Parker şi Gabourey Sidibe şi-au unit forţele pentru a lupta contra traficului de persoane, cele două actriţe americane acceptând să promoveze o campanie iniţiată de procuratura districtului Brooklyn din New York împotriva acestei practici ilegale. Cele două actriţe vor reprezenta imaginea oficială a acestei campanii, care are scopul de a creşte gradul de conştientizare privind drama prin care trec femeile vândute ca prostituate. Sarah Jessica Parker şi Gabourey Sidibe vor apărea pe o serie de postere şi pliante care promovează un serviciu telefonic înfiinţat în Brooklyn (New York) pentru a stopa traficul de persoane, informează revista ”Hollywood Reporter”.

Sarah Jessica Parker este cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune de succes ”Totul despre sex”, dar şi din filmele cu acelaşi titlu şi din lungmetrajul ”Smart People”. Gabourey Sidibe a fost nominalizată la premiile Oscar, în acest an, pentru rolul din filmul ”Precious: Based on the Novel «Push» by Sapphire” - cel al unei adolescente afroamericane obeze, care este violată de propriul ei tată, cu care face doi copii.