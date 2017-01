Sarah Jessica Parker şi Edward Norton îi vor da sfaturi preşedintelui Obama

Actorii Sarah Jessica Parker şi Edward Norton fac parte dintre cele 25 de personalităţi desemnate de Barack Obama pentru a face parte din Comitetul Prezidenţial pentru Artă şi Umanism al SUA. Pe această listă apar nume importante din industria de divertisment de peste Ocean, precum Bryan Lourd, Liz Manne, Edward Norton, Sarah Jessica Parker, Andy Spahn, Kerry Washington, Forest Whitaker, George C. Wolfe şi Alfre Woodard. Acestora li se alătură Yo-Yo Ma, Anna Wintour, editorul ediţiei americane a revistei ”Vogue”, filantroapa Teresa Heinz, avocata Jill Cooper Udal, arhitectul Thom Mayne şi balerinul Damian Woetzel. Acest comitet, prezidat de George Stevens Jr. şi Margo Lion, are sarcina de a-l consilia pe preşedintele american pentru promovarea importanţei artelor în societate. Graţie eforturilor depuse de vicepreşedinta Mary Schmidt Campbell, comitetul va milita, totodată, pentru recunoaşterea valorii artelor şi a ştiinţelor umaniste, colaborând cu asociaţiile National Endowment for the Arts şi National Endowment for the Humanities. Directorul executiv al comitetului va fi Rachel Goslins, avocat şi producător independent de film, soţia lui Julius Genachowski, preşedintele Federal Communications Commission din Washington.