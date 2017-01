Sarah Jessica Parker şi Matthew Broderick mai dau o şansă căsniciei lor

La o săptămînă de la apariţia în presă a unor informaţii potrivit cărora actorul ar fi avut o aventură cu o femeie mai tînără decît soţia sa, Matthew Broderick şi Sarah Jessica Parker au fost văzuţi la un restaurant din New York, afişînd imaginea unei familii fericite. Cei doi nu sînt văzuţi împreună foarte des, însă marţi seară au fost fotografiaţi ieşind dintr-un restaurant din New York. Matthew Broderick o ţinea în braţe pe soţia sa şi amîndoi zîmbeau fotografilor. Aceasta este cea mai recentă apariţie în public a celor doi de la zvonurile publicate în presa americană, potrivit cărora actorul ar fi avut o aventură de trei luni cu o femeie de 25 de ani, în perioada în care Sarah Jessica Parker filma pentru lungmetrajul “Totul despre sex”.

Presa de peste Ocean s-a grăbit să titreze, citînd surse din anturajul cuplului, că cei doi duc vieţi separate de ceva timp şi nu se mai iubesc de mult, însă rămîn căsătoriţi de dragul copilului. “Sarah şi Matthew nu se mai înţeleg de ani de zile. Acum au hotărît să facă lucrurile să meargă în căsnicia lor, mai ales de dragul copilului lor, James”, potrivit sursei. “Nu au avut niciodată o căsnicie normală, însă amîndoi sînt mulţumiţi de această situaţie. Normal că se ceartă, ca şi alte cupluri, dar se iubesc şi îşi iubesc şi copilul. Nu le place să iasă în evidenţă şi urăsc aceste bîrfe ridicole”, a declarat o altă sursă apropiată cuplului Parker-Broderick.

Sarah Jessica Parker, care are un fiu de 5 ani, James Wilkie, cu Matthew Broderick, a recunoscut că are, din cînd în cînd, probleme în căsnicie. “Sînt foarte norocoasă că el este tatăl fiului meu, dar acest lucru nu înseamnă că ne înţelegem mereu. Am avut cîteva certuri legate de infidelitate. Sînt fericită că sîntem împreună, dar sînt sigură că el îşi doreşte, de multe ori, să nu fie cu mine”, a declarat actriţa de 43 de ani. Matthew Broderick, în vîrstă de 46 de ani, a devenit celebru graţie rolului interpretat în pelicula “O zi din viaţa unui ştrengar” în anul 1986, iar în ultima vreme a preferat să joace pe Broadway, în piese precum “How to Succeed in Business Without Really Trying” şi “The Producers”. Pînă să îl cunoască pe Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker a mai avut relaţii cu Robert Downey Jr. şi John Kennedy Jr.. În mai 1997, cei doi căsătorit, după o relaţie de cinci ani.