Sarah Michelle Gellar şi Freddie Prinze Jr. aşteaptă primul copil

După şapte ani de căsnicie, cuplul format din actorii Sarah Michelle Gellar şi Freddie Prinze Jr. face, în sfîrşit, pasul de a deveni părinţi. Cei doi sînt foarte bucuroşi şi nerăbdători, dar mai au de aşteptat pînă în toamnă. Vedeta serialului “Buffy, Spaima Vampirilor”, în vîrstă de 31 de ani şi Freddie Prinze Jr., cu doi ani mai mare, formează un cuplu din anul 2000, iar un an mai tîrziu au făcut o nuntă fastuoasă în Mexic. Cei doi s-au întîlnit în timpul filmărilor la horror-ul “I Know What You Did Last Summer / Ştiu ce ai făcut vara trecută”, în 1997 şi au mai jucat apoi împreună în lungmetrajul inspirat din desenul animat ”Aventurile lui Scooby Doo”.

Deşi este în continuare mai cunoscută decît soţul său, Sarah Michelle Gellar a renunţat la numele său şi a adoptat numele de familie al acestuia, pentru a marca cea de-a cincea aniversare a căsniciei lor. Sarah Michelle Prinze va putea fi văzută în curînd în lungmetrajul “Veronika Decides To Die”. Pînă să devină evidentă sarcina, actriţa va începe filmările la episodul pilot al serialului de televiziune “The Wonderful Maladays”, ce va fi difuat de postul HBO. La rîndul său, Freddie Prinze Jr. a terminat filmările pentru episodul pilot al comediei “No Heroics”, ce va fi difuzată de postul american ABC.