SARAIU - 130 de locuinţe din Dulgheru au apă curentă

Prin intermediul unui proiect derulat de Consiliul Judeţean Constanţa şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Rurale (MMDR) prin HG 687/1997, administraţia locală din comuna Saraiu a beneficiat, în 2004, de montarea unei reţele de alimentare cu apă în satul Dulgheru. „Iniţial, proiectul era destinat instalării cişmelelor stradale, însă am hotărît să racordăm fiecare locuinţă pentru că nu aveam cum să ţinem o evidenţă a apei pe care o consuma fiecare locuitor. Am întocmit un proiect de hotărîre pentru a putea face racordările necesare şi l-am aprobat în şedinţă de Consiliu Local”, a declarat primarul din Saraiu, Vasile Băjan. În Dulgheru sînt 178 de familii, din care 130 s-au abonat la alimentarea cu apă, iar restul îşi vor racorda locuinţele pe parcursul lui 2008, pentru că nu mai locuiesc în Saraiu şi ajung în localitate mai rar. „Pentru racordarea caselor celor 130 de locuitori am folosit bani din bugetul local, aprox. 300 de milioane de lei”, a mai spus Băjan. Valoarea realizării întregului proiect este de 750.000 de dolari. „Mă bucură foarte mult că instituţia Consiliului Judeţean Constanţa este alături de noi”, a adăugat edilul din Dulgheru.