SARAIU - Loturi pentru case

Primăria Saraiu şi-a propus să construiască în jur de 100 de locuinţe pentru tineri şi pentru persoanele de peste 35 de ani din Saraiu, care doresc să-şi ridice o locuinţă cu sprijinul administraţiei locale. Primarul localităţii, Vasile Băjan, spune că a luat această iniţiativă pentru a veni în special în sprijinul tinerilor, dar şi al celorlalţi locuitori din comună. „În prima şedinţă de Consiliu Local din acest an am aprobat un proiect prin care vom acorda 38 de loturi de teren a cîte 1.000 de metri de teren persoanelor de peste 35 de ani, în vederea construirii unei locuinţe. Urmează să mai elaborăm un proiect pentru acordarea a încă 60 de loturi de teren, tot a cîte 1.000 de metri fiecare, de această dată, pentru tineri”, a declarat edilul comunei Saraiu. În plus, Băjan spune că Primăria are teren pentru lotizare şi în satul Dulgheru, unde are de gînd să ridice alte locuinţe destinate locuitorilor din comună.