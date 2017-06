Şarapova a câştigat primul meci după 15 luni de suspendare

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, beneficiară a unui wild card, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Stuttgart, desfăşurat pe zgură şi dotat cu premii în valoare de 710.900 de dolari.

Aflată la primul meci după suspendarea de 15 luni pentru dopaj, Şarapova a câştigat, în primul tur, cu scorul de 7-5, 6-3, împotriva italiencei Roberta Vinci (locul 36 WTA). Partida a durat o oră şi 44 de minute. Şarapova a servit 11 aşi, a comis trei duble greşeli, iar procentajul de reuşită la serviciu a fost de 81 la sută cu prima minge şi 54 la sută cu cea de-a doua. Rusoaica a reuşit să închidă meciul cu un game câştigat la zero pe serviciul adversarei.

"A fost cel mai frumos sentiment din lume, a fost ceva special să mă întorc, așteptam acest lucru de foarte mult timp. De când am avut operația la șold nu am știut dacă voi mai reveni, am încercat să fac alte lucruri în viață. M-am ocupat de afaceri, am călătorit, am făcut de toate, o perioadă nu am pus mâna pe rachetă. Cred că sunt multe lucruri frumoase pe care tenisul mi le-a dat, iar în ultimele 15 luni tot ce am putut face mai bine a fost să mă dezvolt ca persoană", a declarat Şarapova, imediat după meci.

Şarapova, care o va întâlni pe compatrioata Ekaterina Makarova (locul 43 WTA) în optimi, spune că îşi doreşte să joace cât mai multe partide la competiţia din Germania. "Încerc să uit de tot, să fiu eu și să-mi fac jocul. E important să joc puncte, game-uri, seturi, vreau să joc cât de multe meciuri voi putea aici la Stuttgart".

Maria Şarapova a fost depistată pozitiv cu Meldonium, la turneul Australian Open 2016. Sportiva rusă a primit iniţial o suspendare de doi ani din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus pedeapsa la 15 luni.

În vârstă de 30 de ani, Şarapova are în palmares trei titluri de campioană la turneul de la Stuttgart, cucerite în 2012, 2013 şi 2014. În total, a câştigat 35 de turnee WTA, dintre care cinci de Mare Şlem: Australian Open 2008, Roland Garros 2012 şi 2014, Wimbledon 2004, şi US Open 2006.

Fost lider mondial, Şarapova nu mai figurează în clasamentul WTA.