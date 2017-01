Sărbătoare amânată la HCM

Titlul obţinut duminică, în urma victoriei cu Rom Cri Braşov, 37-22, le-a adus jucătorilor de la HCM Constanţa... o singură zi de repaus, deoarece începând de astăzi, sub comanda antrenorilor Zoran Kurtes si Eden Hairi, revin la antrenamente. Campionii României pregătesc atât ultimele două partide din Liga Naţională, de la Satu Mare şi cu Dinamo, de pe teren propriu, dar mai ales confruntările din Cupa României, competiţie care va avea loc la Braşov, în perioada 12-15 mai. „Suntem fericiţi, însă mai avem un hop: Cupa României. Deşi am câştigat deja titlul, nu vom trata cu superficialitate ultimele două partide, pentru că avem un nume deja de care trebuie să avem grijă. HCM va juca mereu la victorie, indiferent de miza întâlnirii. Nu ştiu dacă acest campionat a fost unul mai dificil decât precedentele. Poate doar datorită numărului mare de jocuri în cea mai importantă competiţie europeană, Liga Campionilor. Altfel, consider că experienţa noastră ne-a ajutat să devenim din nou campioni, învingând fără probleme contracandidatele la titlu. Acum urmează Cupa României şi vreau să adaug la cartea de vizită un nou trofeu cu HCM“, a declarat Florin Nicolae, cel care în România a câştigat patru campionate şi o Cupă, toate cu HCM. „Pînă acum totul este aşa cum ne doream. Am realizat două dintre cele trei obiective propuse. Mai avem de luptat pentru Cupa României şi dacă vom juca aşa cum am făcut-o până acum nu avem cum să o pierdem. Va fi mai greu, pentru că este o competiţie eliminatorie şi nu ai voie să faci niciun pas greşit. Avem însă cel mai bun lot şi am demonstrat că putem învinge indiferent de formula care joacă. Sperăm să aducem şi Cupa la Constanţa. Unora dintre noi ne lipseşte din palmares acest trofeu, astfel că ambiţia de a-l cuceri este cu atât mai mare. Apoi, vom avea timp să sărbătorim, să ne bucurăm de un sezon excelent. Toate la timpul lor“, consideră Alexandru Csepreghi. La Cupa României vor participa echipele clasate pe primele opt poziţii la finalul Ligii Naţionale. În primul tur se va juca după următorul sistem: loc 1 - loc 8, loc 2 - loc 7, loc 3 - loc 6 şi loc 4 - loc 5.