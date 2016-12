Sărbătoare cu nai şi taragot şi acorduri vieneze

Pentru al treilea an consecutiv, în ajunul sărbătorilor de iarnă, Eastern Orchestra Royal din Sankt Petersburg, sub bagheta dirijorului Daniil Zaharov, i-a încântat pe melomanii constănţeni, care au primit sau şi-au făcut cadou un bilet la concertul „Regal vienez”. Pentru că evenimentul de sâmbătă seară a încheiat anul cultural 2012 la Casa de Cultură a Sindicatelor, directorul instituţiei, Gheorghe Ungureanu, le-a oferit melomanilor, în foaier, înainte de începerea concertului, un pahar de şampanie. Publicul a călătorit, apoi, pe aripile muzicii, din capitala muzicii clasice, Viena, până în cea a pasionalului tango, Argentina, pe ritmurile consacrate ale lui Astor Piazzolla. „Pentru acest concert, nu am ales doar piese din repertoriul familiei Strauss, pentru că sunt o mulţime de alţi compozitori ale căror creaţii merită să fie introduse în programul de sărbători, de Crăciun şi de Anul Nou”, a spus, la finalul concertului, pentru ziarul „Telegraf”, dirijorul Daniil Zaharov.

SURPRIZE ROMÂNEŞTI LA NAI ŞI TARAGOT Cu trei solişti instrumentişti de excepţie, Evgheni Negruzza, cel mai mare virtuoz european al acordeonului, tânărul naist Ştefan Negrău şi Simion Duja (clarinet şi taragot), concertul celor de la Eastern Royal Orchestra a avut un plus de originalitate. De altfel, ultimii doi instrumentişti menţionaţi, provenind din Republica Moldova, au avut şi ideea de a include în programul concertului un colaj de muzică românească cu cântece din repertoriul folcloric şi nu numai, iar dirijorul a încuviinţat fără a sta prea mult pe gânduri.

Pentru că faimosul „Marş al lui Radetzky” nu avea cum să lipsească din programul concertului, acesta a încheiat într-o notă de bună dispoziţie generală ultimul concert de sărbători, al treilea din acest an, de la Casa de Cultură. „În fiecare an, repertoriul este 100% nou, cu excepţia Marşului lui Radetzky”, a adăugat dirijorul Daniil Zaharov. „Felicit publicul de aici, de la Constanţa, cu care ne-am reîntâlnit, anul acesta, pentru a treia oară. Sper că acesta ne iubeşte pe noi aşa cum şi noi îl iubim”, a mai spus Daniil Zaharov.

TURNEUL CONTINUĂ Turneul celor de la Eastern Royal Orchestra continuă prin ţară, până în ultimele zile ale anului. Astfel, potrivit programului de turneu, Royal Orchestra va concerta astăzi, de Sfântul Ştefan, la Bacău, mâine, la Iaşi şi sâmbătă, la Botoşani.