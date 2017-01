Sărbătoare în şcolile constănţene

În România, sărbătorirea zilei de 9 mai a devenit o tradiţie. Astfel, în toate oraşele ţării, elevii, studenţii şi profesorii au pregătit cîte un eveniment special cu această ocazie. În Constanţa, toate unităţile de învăţămînt au organizat cîte o manifestare pentru a celebra această zi. Liceenii de la „Ovidius” au decis să scoată din clasă serbarea tradiţională şi, în sensul acesta, activitatea lor se numeşte „Ştiinţele în parc” şi se va desfăşura în Parcul Arheologic (de la Primărie) chiar astăzi, începînd cu ora 10:00. Coordonaţi de prof. Sorina Leu şi avîndu-i alături pe colegii lor de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul cu Program Sportiv, Şcoala Generală nr. 33 şi Liceul „Decebal”, elevii vor aduce în parc fotografii şi postere, mecanisme şi aparate create de ei, cu ajutorul cărora participanţii speră că îi vor putea convinge pe cei de-o vîrstă cu ei că şcoala nu înseamnă doar „toceală”, iar studiul fizicii, chimiei sau al biologiei poate fi chiar distractiv. La Şcoala nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanţa, astăzi, între orele 12.30 - 16.00, elevii claselor gimnaziale şi-au propus să desfăşoare, în Cabinetul Multimedia al şcolii, activităţi dedicate Zilei Europei, sub îndrumarea prof. Gianina Titică. Cu aceast prilej, cadrele didactice şi elevii şcolii vor participa la concursul „Se caută cetăţeanul ideal”, concurs cu premii desfăşurat pe diverse categorii: panouri expoziţionale, jocuri de rol, compuneri, eseuri, desene, spoturi publicitare, prezentarea unor ţinute, discursuri etc. Tot astăzi, Colegiul Tehnic „Vasile Pîrvan” are pregătite, pentru orele 12.30, cîteva activităţi ce se vor desfăşura sub egida „Europa mea, Europa noastră”: elevii şi-au ales cîte o ţară pe care o vor prezenta în PowerPoint, concurs tematic, periplu gastronomic, vizionare film, discuţii, dezbateri. Activităţile vor fi coordonate de consilierul de imagine al colegiului, prof. Monica Enache, de prof. Mariana Tufan şi de consilierul educativ, Liliana Muscină.