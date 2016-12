Sărbătoare la „Traian” cu lansare de revistă

Liceul Teoretic „Traian” a fost, vineri, în sărbătoare, marcând cei 37 de ani de existenţă şi lansând, cu acest prilej, cel de-al doilea număr al revistei unităţii de învăţământ, intitulată „Raze de lumină”. Această ediţie aduce în prim-plan familia de scriitori Ileana şi Romulus Vulpescu şi cuprinde un interviu cu renumita prozatoare, realizat de către Ştefan Paraschiv, elev în clasa a X-a.

Revista Liceului „Traian” este rodul eforturilor creative ale mai multor elevi, care au lucrat sub îndrumarea cadrelor didactice, realizând articole despre mari personalităţi ale culturii româneşti, scriitori, cineaşti, actori. Totodată, publicaţia prezintă realizările literar-artistice ale elevilor, precum şi aspecte din viaţa cotidiană a acestora.

În cadrul evenimentului de lansare a noului număr al revistei, Ştefan Paraschiv, un adolescent în vârstă de 17 ani, pasionat de literatură şi jurnalism, a făcut o succintă prezentare a publicaţiei în care semnează o serie de articole interesante. Înzestrat cu un bagaj cultural-artistic voluminos, în formarea lui punându-şi amprenta atât istoria, literatura, cât şi teatrul şi filmul, Ştefan a recitat versuri din creaţia soţilor Vulpescu, alături de câţiva colegi ai săi.

Ştefan este un băiat deosebit comparativ cu cei de seama lui, dedicându-şi timpul liber studiului, artelor şi scrisului. Chiar dacă nici nu a ajuns la vârsta majoratului, adolescentul a cunoscut o serie de personalitaţi de marcă ale culturii autohtone şi chiar a reuşit să le intervieveze.

„MI-AM ALES MODELE CONTROVERSATE PENTRU CĂ NU ÎMI PLAC OAMENII CUMINŢI” „Nu ştiu de unde şi când a apărut pasiunea mea pentru cultură. Aş zice încă de pe acum că vocaţia pentru ştiinţele umaniste începe cu apropierea de om. Am început ca toată lumea, cu o copilărie obişnuită, care nu trăda decât o inteligenţă şi o dispoziţie pentru ceea ce ar putea face toată lumea. De când am început să studiez istoria României, ca pasiune, cred că mi s-au deschis noi orizonturi şi mai ales în spectrul culturii româneşti. Când eram mic, mama obişnuia să-mi citească din povestirile lui Dumitru Almaş, apoi au urmat filmele lui Sergiu Nicolaescu, am început să citesc, am început să pun întrebări, am căutat modele, aşa i-am găsit pe Păunescu, pe Minulescu şi pe alţii. Mi-am ales modele controversate, pentru că nu îmi plac oamenii cuminţi”, a mărturisit Ştefan, pentru ziarul „Telegraf”.

Gazda evenimentului a fost Adriana Năstasie, profesor de limba şi literatura română, care a oferit câteva detalii despre revistă. „Intenţia noastră a fost de a realiza o revistă care să omagieze personalităţi ale culturii româneşti şi astfel să ne putem asuma pretenţia de a le oferi elevilor o revistă de cultură. „Raze de lumină” are o existenţă destul de considerabilă, ea a fost „pusă pe roate” de un profesor de geografie, Marcel Drăgan, care, din păcate, nu mai este printre noi. Datorită dumnealui avem o revistă cu vechime, în baza căreia noi am putut să îi continuăm tradiţia, mizând mai mult pe personalităţi ale culturii româneşti, pe sentimente şi simţăminte pe care elevii, dacă nu le-au pierdut, cel puţin uită să le mai aibă în vedere”, a declarat Adriana Năstasie.

La eveniment au participat colaboratorii revistei şi conducerea unităţii de învăţământ, reprezentată de directorul Liceului „Traian”, prof. Constantin Caracoti şi directorul adjunct, prof. Daniela Blaga.