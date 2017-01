Sărbătoare pe ritmuri elene, așteptând un eveniment demn de Cartea Recordurilor

Comunitatea Elenă „Elpis” din Constanța a sărbătorit, vineri și sâmbătă, cu muzică și dans, Ziua Națională a Greciei, marcată anual pe 25 martie, în aminitirea momentului istoric de acum 195 ani, din 1821. După spectacolul susținut, vineri, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, grecii de la Marea Neagră și-au dat întâlnire în Piața Ovidiu, reușind să încingă atmosfera în absența soarelui care mai mult a stat ascuns printre nori.

Ansamblurile „Elpis”, unul format din tineri și celălalt din juniori, dar și ansambluri din Sulina și Prahova, soliștii de top precum Ionuț Galani și Anastasia, dar și alți invitați, unii care au urcat în premieră pe scenă, au încântat publicul din Piața Ovidiu cu dans și cântec tradițional din însorita Eladă.

Printre cei care au urcat spre scenă s-a aflat și soprana Roxana Cetali, care a interpretat un cântec drag elenilor de pretudindeni, „Fragosiriani”. „Comunitatea Elenă „Elpis” din Constanța este foarte activă, este prezentă la tot felul de activități culturale, cum ar fi festivalurile etniilor. Aportul președintelui Anton Antoniadis este foarte mare. Are grijă ca fiecare membru al comunității elene să fie înțeles și sprijinit, deoarece noi suntem ca o mare familie: ne susținem reciproc, ne bucurăm împreună și încercăm să transmitem tradițiile elene tinerelor generații. Fac parte din această comunitate din 1995, chiar am fost fondatoarea ansamblului de dansuri „Elpis” din Constanța, i-am învățat cândva primii pași de dans, iar acum mă bucur să văd că atât de mulți tineri sunt pasionați de dansurile elene. Mă simt mândră că am origini grecești”, a spus soprana Roxana Cetali.

UN SIRTAKI DE CARTEA RECORDURILOR, ÎN PREGĂTIRE În Piața Ovidius s-au făcut și repetiții și pentru evenimentul din 28 mai, când se va organiza un Sirtaki de Cartea Recordurilor, la care trebuie să participe cel puțin 5.615 dansatori, pentru a surclasa recordul întregistrat la Valos, în Grecia, în anul 2012.

„Ziua Greciei este cea mai importantă zi pentru comunitățile grecești din România care sunt constituite în Uniunea Elenă din România. Este o zi deosebit de importantă pentru poporul grec, dar și pentru cel român, pentru că, să nu uităm, Revoluția de Independență a poporului grec a plecat din România, în 1821. Dacă anul trecut am avut invitați din Galați, anul acesta am invitat ansambluri ale comunităților din Sulina și Prahova. De asemenea, prietenii noștri și membrii comunității pe care îi auziți pe scenă ne delectează an de an cu melodii noi”, a spus președintele Comunității Elene din Constanța și vicepreședintele Uniunii Elene din România, Anton Antoniadis.

