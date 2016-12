Sărbătoarea baschetului constănțean, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor

La sfârșitul acestei săptămâni, sportul numărul 1 la Constanța va fi baschetul! Avem trei evenimente ale sportului cu mingea la coș, pentru toate vârstele. Cronologic, primul va fi tradiționalul „All Star Game” al echipelor din Liga de Baschet Amator Constanța (LBAC), ajuns la a treia ediție și programat sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor. Urmează Constanța StreetPlay Schools Battle, cea mai nouă competiție de streetball între școli generale și licee, care începe duminică, ora 9.00, în sala din Complexul Sportiv Tomis (Sala „Flămînda). În fine, weekend-ul este încheiat cu un meci din Liga 1 de baschet masculin, între Baschet Club Athletic Constanța și Phoenix II Galați, programat duminică, de la ora 16.00, tot în Sala Sporturilor.

„Avem un weekend plin de baschet la Constanța, pentru că am ajuns la a treia ediție a All Star Game-ului și jucăm un meci important de Liga 1, cu Phoenix Galați. All Star Game înseamnă spectacol, înseamnă muncă, înseamnă sport de masă și înseamnă deja tradiție. Americanii de la baza „Mihail Kogălniceanu“ nu mai pot alinia o echipă la startul All Star Game, dar am invitat un baschetbalist american, Richard McCalop, de la echipa de Liga 1 din Brăila. Este foarte spectaculos la capitolul slam dunk și va asigura entertainmentul în această privință. Duminică mai avem și Constanța StreetPlay Schools Battle, un eveniment dedicat tuturor elevilor din școli generale și licee, care va avea loc în Sala „Flămînda“, cu începere de la ora 9.00”, a anunțat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic.

„All Star Game va oferi din nou spectacol de calitate, așa cum s-a întâmplat și la celelalte două ediții. De data aceasta, tradiția ne obligă să avem un spectacol mult mai reușit și eu zic că vom izbuti să facem ceva frumos și foarte spectaculos”, a spus Alexandru Olteanu, antrenorul principal al BC Athletic, care va evolua și el într-una dintre cele două echipe formate din jucători de la cele nouă formații înscrise în LBAC. Americanul invitat special la All Star Game, legitimat la Cuza Sport Brăila, are 23 de ani și 2,03 m înălțime. McCalop va asigura show-ul la concursul de slam dunk și va juca la fiecare echipă din All Star Game, câte două sferturi.

„Îmi doresc să câștigăm neapărat meciul de duminică din Liga 1. În tur am pierdut la 8 puncte, deși am avut șansa noastră să învingem. Sper ca experiența acumulată în etapele care au trecut de atunci să se vadă și să tranșăm meciul în favoarea noastră”, a adăugat Olteanu, referindu-se la întâlnirea cu Phoenix II Galați.

„Pregătim și evenimente caritabile pentru copii, colaborăm cu o fundație din București care se ocupă de tratamentul copiilor bolnavi de cancer, Little People. Încercăm să ne implicăm în comunitate pe cât posibil, asta a fost de la început misiunea și dorința Baschet Club Athletic și al Asociației Terra Sempre Fidelis, încă de la înființarea lor. Așteptăm circa 1.000 de spectatori la acest eveniment de sâmbătă seară. Intrarea publicului va fi gratuită”, a precizat Alina Șerban, antrenor de juniori la clubul de baschet Athletic.

Înainte de All Star Game, spectatorii sunt invitați să arunce în teren jucăriile de pluș pe care le vor aduce la eveniment. Acestea vor fi adunate de organizatori și donate unor centre de plasament. Poate fi adus orice tip de jucărie, însă cele casante nu vor fi aruncate în teren, evident...

Organizatorii au anunțat că, pe lângă meciul de baschet propriu-zis, All Star Game-ul va mai include multe concursuri pentru public, momente de dans și concursul de slam dunk. Mingea de start a meciului va fi aruncată de cântăreața Alexandra Stan. Sărbătoarea baschetului constănțean va debuta la ora 19.00, cu un concurs de aruncări de trei puncte, și va continua cu un meci între persoane cu dizabilități, un meci de copii și prezentarea echipelor de la All Star Game, partidă care va debuta la ora 20.00.

