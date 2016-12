Sărbătoarea cântecului şi dansului, la Agigea

Locuitorii comunei Agigea au avut parte, sâmbătă după-amiază, de o adevărată atmosferă de sărbătoare, la Casa de Cultură din localitate, unde s-a desfăşurat cea de-a II-a ediţie a Festivalului de Dans Popular „Mihai Vasile”, organizat de Primăria Agigea, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Festivalul care poartă numele coregrafului local, Mihai Vasile, a strâns pe scenă tineri talentaţi din toată Dobrogea, deopotrivă solişti de folclor şi dansatori. Gazdele festivalului au fost tinerii solişti dobrogeni Adriana Sofica şi Marius Brutaru, sub atenta supraveghere a maestrului coregraf Mihai Vasile, care s-a implicat personal în organizarea spectacolului.

Printre artiştii care au evoluat, sâmbătă, s-au numărat interpreţii de muzică populară Elena Ionescu Cojocaru, Georgeta Nechifor, Tiţa Barbu, Elena Plătică, Chiamiram Chivu, Emilia Malinuş, Theodora Carpuz, Mihaela Enciu, Costel Atanasof, Gigi Luca, Costel Simu şi Ionuţ Petreacă. Au putut fi urmăriţi, totodată, şi membrii grupului vocal „Fiii Dobrogei”, cei ai ansamblului „Florile Dobrogei”, grupului de dans „Brâuleţul” şi ansamblului de dansuri greceşti „Asteria”.

Prezent la eveniment, ca şi la prima ediţie, de anul trecut, primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu, s-a declarat încântat de festivalul care este pe cale să devină o tradiţie locală. „Încercăm să realizăm acest eveniment an de an şi facem eforturi ca el să se desfăşoare în condiţii normale. Oamenii au recepţionat mesajul şi au răspuns invitaţiei, mai ales că, până în urmă cu doi ani, nu aveam unde să organizăm un astfel de spectacol. Am o mulţumire personală că am reuşit, la sfârşitul mandatului trecut, să inaugurez această instituţie de cultură, care este emblematică pentru comună. Această ediţie este mai bine organizată decât prima, cu mai mulţi artişti şi mai mulţi spectatori”, a declarat primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu.

„Este o iniţiativă bună, educativă, cu un spectacol de calitate, iar lumea a fost mulţumită. A doua ediţie a fost un succes, costumele deosebite iar tinerii foarte talentaţi”, a concluzionat şi maestrul coregraf Mihai Vasile.