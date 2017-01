Sărbătoarea lui Messi

Vedeta naţionalei argentiniene, Lionel Messi, şi-a sărbătorit, joi, ziua de naştere împreună cu familia sa, într-o casă închiriată în Pretoria, profitând de ziua liberă dată jucătorilor de selecţionerul Diego Maradona. Mijlocaşul Barcelonei, care a împlinit 23 de ani, s-a bucurat de această zi împreună cu părinţii, cu fraţii săi şi cu iubita sa. Astfel, Messi a fost surprins pentru prima oară alături de prietena sa, Antonella, o studentă din oraşul său natal, Rosario. Cei doi s-au cunoscut la sfârşitul anului trecut, în luna decembrie, când acesta şi-a petrecut vacanţa acasă. După ce a purtat banderola de căpitan în meciul cu Grecia, Messi speră să-şi facă singur un cadou şi să marcheze împotriva Mexicului, în optimi, primul său gol la turneul final. „Nu sunt îngrijorat că nu am marcat, chiar dacă aş fi preferat să-mi trec deja numele pe lista marcatorilor. Mai important este faptul că echipa joacă bine şi că am câştigat toate jocurile până acum. Cu puţin noroc, am să reuşesc să marchez împotriva Mexicului”, a spus Messi.