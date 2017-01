„Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean”, un succes

Punct final al ediţiei din acest an a „Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean”, găzduită de Pavilionul Expozitional din staţiunea Mamaia, unde peste 200.000 de constănţeni au putut cumpăra produse tradiţionale româneşti, de la legume, fructe, vinuri şi brânzeturi, până la celebrele produse tradiţionale afumate din carne din zonele Maramureş. Târgul, organizat cu succes de Consiliul Judeţean Constanţa, a durat nu mai puţin de 17 zile, un record în materie de târguri. Ideea de a desfăşura târgul pe o perioadă atât de lungă a fost primită cu bucurie de comercianţi, care au avut ocazia de a-şi promova produsele trediţionale. „Aproape toţi comercianţii au fost nevoiţi să reaprovizioneze standurile de două sau chiar trei ori. A fost o reuşită totală, mai ales în ultimele două zile, când constăţenii au luat cu asalt târgul. La rândul lor, comercianţii au fost încântaţi de ideea de a organiza târgul pe o perioadă aşa de lungă”, au spus reprezentanţii organizatorilor. În cele 17 zile de târg, constănţenii au cumpărat produse de la cele peste 120 de standuri amenajate atât în interiorul, cât şi în exteriorul Pavilionului Expoziţional Constanţa. La ediţia din acest an, organizată în premieră atât sărbătoarea recoltei, cât şi cea a vinului, au participat producători din toată ţara, care nu au regretat zilele petrecute la malul mării. „Am reuşit să vindem aproape toată marfa. A fost peste aşteptările noastre. Este pentru prima dată când am venit la acest târg şi am rămas extrem de încântată, mai ales că am avut posibilitatea de a-mi promova produsele”, a afirmat Diana Stanciulov, care a avut mare succes printre constănţeni cu produsele de Topoloveni, magiunul şi zacusca. De succes au avut parte şi procesatorii de carne din zona Maramureş, dar şi producătorii de vin şi must. Însă cea mai mare căutare au avut-o produsele agricole de toamnă care s-au vândut: gogonelele cu 2 lei, roşiile cu 3 lei, morcovii cu 1 - 1,5 lei, ceapa cu 1,5 lei, conopida cu 3,5 lei sau gogoşarii cu 4 lei. Însă, după cum se obişnuieşte la orice târg, preţurile au putut fi negociate. „Vânzările au fost peste aşteptări, fiind nevoit să mă duc să aprovizionez de câteva ori”, a afirmat un comerciant din satul Mereni din judeţul Constanţa.