Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean, mai săracă decât în alți ani

01:07:17 / 06 Octombrie 2015

care este scopul targului ?

Nu spuneti nimic de cei 600000 de mii de lei cheltuiti de judet pentru amenajare. Atat timp cat preturile speculantilor care participa la targ sunt mari ,cumparatorii sunt descurajati sa mai vina . Nu sunt mare specialist dar in ultimii ani la finele lui septembrie a plouat si a fost frig. Nu s-ar putea desfasura aceasta actiune mai devreme incepand cu 15 sau 20 septembrie.Un alt loc decat in Mamaia pentru organizare targ nu se poate gasi. Sunt destule piete in Constanta ,Maritimo si Real au parcari uriase.Nu se poate targ fara parcare -azi cetateanul nu mai vine la piata cu sacosa sau carutul vine cu autoturismul.Toamna omul cumpara multe produse vegetale si fructe care sunt voluminoase si grele. Daca nu ai masina aproape de targ cari marfa cu carca.In afara de sacosari la targul de pe varianta toata lumea merge cu masina personala.Permanent in Telegraf au aparut articole despre targ insa niciodata nu ati afisat si preturile deoarece chiar nu mai mergea nimeni acolo. Daca au fost programe artistice presa nu le-a popularizat.Decat 2 saptamani din care una cu ploaie mai bine targul s-ar reduce la cateva zile cu programe artistice de calitate si preturi rezonabile.Altfel sunt bani cheltuiti degeaba.