Sărbătoarea șahului european feminin, la Mamaia

Joi dimineață, în Piața Ovidiu din Constanța, au avut loc manifestările sportive preliminare Campionatului European feminin de șah, care este programat la hotelul Comandor din Mamaia, în perioada 27 mai - 7 iunie. Campionatul European se dispută în sistem elvețian, pe durata a 11 runde, 2 iunie fiind zi de pauză. Rundele vor avea loc zilnic, de la ora 15.00, cu excepția ultimei, care va începe la ora 11.00. Evenimentul se va încheia la ora 20.00, cu festivitatea de premiere.

Principalele favorite sunt Antoaneta Stefanova (Bulgaria), Ana Ușenina (Ucraina), Natalia Jukova (Ucraina), Ekaterina Atalik (Turcia), Lela Javahișvili (Georgia), Natalia Pogonina (Rusia), Elisabeth Paehtz (Germania) și Aleksandra Goriacikina (Rusia). Cele mai bine clasate participante din România sunt Corina Peptan, Irina Bulmaga, Luminița Cosma, Cristina Foișor și Mihaela Sandu. Partidele turneului vor putea fi urmărite live pe site-ul www.ecuwomen2016.ro.

ANATOLI KARPOV, INVITAT DE ONOARE LA CONFERINȚA DE PRESĂ

Manifestările din Piața Ovidiu au început la parterul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, cu o conferință de presă în care a fost prezentată competiția, eveniment de la care nu au lipsit conducerea Federației Române de Șah și cea a Ministerului Tineretului și Sportului. Au mai fost prezenți Decebal Făgădău, primarul interimar al Constanței, și marea maestră Corina Peptan, cea mai valoroasă jucătoare română a momentului, iar invitat de onoare a fost marele maestru rus Anatoli Karpov, fostul campion mondial efectuând săptămâna aceasta o vizită în România, la Iași și la Constanța.

„Este o competiție de prim rang în șahul mondial și european, în termen șahiști i-aș spune regina competițiilor europene. Îi mulțumim domnului Anatoli Karpov pentru prezență și pentru onoarea de a fi aici, împreună cu noi. Este pentru prima dată când România găzduiește o competiție de un asemenea înalt nivel și țin să le mulțumesc Ministerului Tineretului și Sportului și Primăriei Constanța pentru sprijinul acordat”, a spus Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șah.

„Suntem onorați că Federația Română Șah a reușit să aducă la Constanța aceste două mari competiții, Campionatul European de senioare de anul acesta și Campionatul European de juniori de anul viitor. Suntem onorați și pentru că o legendă vie a șahului mondial, Anatoli Karpov, este la Constanța. România are o echipă feminină puternică, o echipă condusă de multipla campioană mondială de tineret Corina Peptan și din care face parte și o constănțeancă de 12 ani, Maria Anghel, care sperăm să devină viitoarea campioană a României. Pe de altă parte, sper ca doamna ministru Elisabeta Lipă să ne susțină în privința construcției noii săli polivalente din Constanța, împreună vom face front comun la Compania Națională de Investiții”, a declarat Decebal Făgădău, care a invitat-o lângă el pe Maria Anghel, constănțeanca de 12 ani care activează la Palatul Copiilor și care va participa la CE de senioare de la Mamaia!

„Cu siguranță aveți tot sprijinul meu, pentru că sportul constănțean are nevoie de o sală polivalentă, pentru că există performanțe remarcabile nu numai pe plan național, ci și pe plan internațional. De asemenea, aveți nevoie la Constanța și de un stadion care să corespundă standardelor internaționale”, i-a răspuns primarului Elisabeta Lipă, actualul ministru al Tineretului și Sportului. „Organizarea în România a acestui Campionat European feminin ne bucură, ne obligă, dar ne și onorează. Ne onorează și prezența domnului Anatoli Karpov alături de noi. Copiii noștri au nevoie de modele care au concurat la cel mai înalt nivel de performanță”, a adăugat fosta canotoare, multiplă campioană olimpică și mondială.

„Șahul feminin din România avea nevoie de acest Campionat European organizat la Mamaia, care să-i stimuleze dezvoltarea. Este o competiție foarte puternică, pentru că au venit cele mai bune jucătoare din Europa. Este o onoare pentru noi ca Anatoli Karpov să viziteze România, el fiind una dintre personalitățile care au dezvoltat foarte mult șahul în lume. În România se stimulează foarte mult dezvoltarea șahului la nivel de copii și mă bucur că au loc asemenea acțiuni”, a declarat Corina Peptan.

„ERA O VREME CÂND PETRECEAM MAI MULT TIMP CU KASPAROV DECÂT CU SOȚIA!”

„Mă bucur să fiu din nou în România. Este pentru prima oară când vizitez orașele Iași și Constanța, unde șahul este foarte dezvoltat. Campionatul European se anunță foarte puternic, la un nivel foarte ridicat pentru șahul feminin actual. Am vizitat România de mai multe ori, dar este prima dată când văd că există interes pentru învățarea șahului în școli. FR Șah este unul dintre liderii pe plan mondial din acest punct de vedere. Probabil că, pe plan mondial, cele mai active federații din acest punct de vedere sunt cele din Rusia și din România. Sper ca anul viitor să fie un record la CE de juniori, unde așteptăm aproape 2.000 de participanți, mai mulți chiar decât la Olimpiada de șah”, a afirmat Anatoli Karpov (65 de ani), care apoi a răspuns mai multor întrebări adresate de cei prezenți.

„Ce sfat am eu pentru copii ca să poată progresa la șah? Profesorii să-i învețe cum să studieze singuri. Un alt sfat bun pentru a progresa este să ai prieteni împreună cu care să joci, să studiezi și să progresezi, așa cum am făcut eu. Cel mai important este însă studiul individual, modul cum selectezi dintre toate informațiile pe care le ai. Eu am învățat asta de la Mihail Botvinnik, atunci când i-am fost elev în școala lui de șah. Atunci când am câștigat primul meu mare turneu la Moscova (n.r. - în 1971, la numai 20 de ani), Botvinnik a fost primul care a spus: Aveți în față viitorul campion mondial!” (n.r. - rusul Mihail Botvinnik (1911-1995) este considerat unul dintre cei mai valoroși șahiști din istorie. A fost de trei ori campion mondial, în perioadele 1948-57, 1958-60 și 1961-63, dar a jucat și un rol major în organizarea șahului din Uniunea Sovietică după al Doilea Război Mondial).

Karpov a rememorat meciurile jucate împotriva foștilor mari maeștri români. „Dănuț Zara a fost primul român cu care am jucat, apoi i-am cunoscut pe Victor Ciocîltea, Florin Gheorghiu sau Aurel Urzică”.

Despre următorul meci pentru titlul mondial la șah, dintre Magnus Carlsen și Serghei Kariakin, Karpov a dweclarat: „Kariakin trebuia să devină challenger încă de acum 5-6 ani, dar a avut câteva probleme medicale. Cine este favorit? Totul depinde de pregătirea fiecăruia, însă, în opinia mea, Carlsen e mai puternic din punct de vedere psihologic”.

„Toate meciurile mele cu Kasparov, pentru titlul mondial, s-au dus până la ultima partidă și este un record mondial în istoria șahului ca doi oameni să joace 144 de partide pentru titlul mondial. Pot să spun că în acea perioadă petreceam mai mult timp cu Kasparov decât cu soția!”.

„Regret că nu am jucat cu Bobby Fischer. În perioada 1972-1977 ne-am întâlnit de mai multe ori pentru negocieri și, chiar dacă am ajuns la o înțelegere cu privire la toate regulile de desfășurare a jocurilor, Fischer fiind un jucător foarte pretențios, el se răzgândea în ultimul moment și nu mai dorea să semneze contractul. Cred că Fischer, din punct de vedere psihologic, încă nu era pregătit să revină” (n.r. - americanul Bobby Fischer, considerat de mulți specialiști drept cel mai mare șahist din istorie, a devenit campion mondial în 1972, când l-a învins pe rusul Boris Spasski. El a refuzat să-și apere titlul în 1975, în fața lui Karpov, după ce FIDE (Federația Internațională de Șah) nu a fost de acord cu toate cererile americanului, care dorea schimbarea regulamentului după care se desfășoară meciul pentru titlul mondial. Karpov a devenit astfel campion mondial fără să joace cu Fischer!).

„Fischer cred că a făcut mai mult pentru șah decât Kasparov. A contribuit la răspândirea șahului în toată lumea atunci când a devenit campion mondial. Eu am dezvoltat ulterior șahul în aceeași direcție, apoi Kasparov la rândul său”.

„Campionul meu mondial preferat a fost Raul Capablanca (n.r. - cubanezul care a deținut titlul mondial în perioada 1921-1927). Dintre cei care au jucat în perioada mea l-am admirat pe Boris Spasski, chiar înainte ca el să devină campion mondial (n.r. - în 1969). De altfel, cele mai bune rezultate ca și campion mondial le-am avut împotriva lui Boris Spasski. Dacă îmi amintesc bine, scorul total ar fi 16-2 plus multe alte remize”.

Acțiunea de popularizare a șahului a continuat în Piața Ovidiu, unde Karpov a acordat autografe tuturor doritorilor și s-a fotografiat cu copiii încântați să se afle în preajma fostului campion mondial. De asemenea, marele maestru rus a semnat și diplomele oferite primilor clasați în concursul de șah organizat de Primăria Constanța.

În incinta Muzeului a avut loc un simultan de șah, în care tineri șahiști legitimați la cluburi constănțene i-au înfruntat pe Corina Peptan și pe marele maestru Ciprian Nanu, căpitanul echipei feminine de șah a României.

