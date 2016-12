Sărbătoarea tuturor românilor, la Maritimo

Ziua Națională a început mai devreme și extrem de spectaculos pentru constănțenii care au trecut, sâmbătă seară, pragul Maritimo Shopping Center. Două concerte de excepție cu muzică autentică românească și un atelier de gătit sănătos produse tradiționale de post i-au întâmpinat pe miile de oameni care s-au aflat în Maritimo, iar aceste evenimente au fost doar încălzirea, pentru că astăzi, voia bună și muzica populară românească se întorc în zona Info Desk.

REȚETĂ INEDITĂ DE SARMALE Odată cu lăsarea serii, centrul comercial s-a umplut de persoane de toate vârstele, aflate în căutarea primelor cadouri pentru sărbătorile de iarnă, care au fost întâmpinate cu multă căldură. În zona Food Court, constănțeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C a contribuit din plin la instalarea atmosferei de sărbători din punct de vedere culinar, gătind gustos, tradițional și sănătos. El a pregătit, după o rețetă inedită, sarmale de post, cu mămăliguță și „smântână”, iar în timp ce prepara și explica procesul, patru muzicieni din cadrul orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” îndulceau atmosfera.

Rețeta a avut mare succes. „Am folosit migdale, germeni de grâu, ceapă verde, ciuperci, morcov, pătrunjel, usturoi, cimbru, nucșoară, zeamă de lămâie și ulei de sâmburi de struguri… totul învelit în foaie de varză murată. În loc de smântână, am folosit cremă de alune caju, iar în loc de mămăligă, am folosit porumb fiert cu caju și cu tărâțe și turmeric. Toate au dispărut imediat, ca prin magie”, a declarat simpaticul preparator de specialități vegane, Mr. C.

MAGIA MUZICII LIVE În timp ce atelierul de gătit se desfășura în Food Court, scena din zona Info Desk a complexului găzduia momente de măiestrie muzicală care i-au cucerit cu totul pe constănțenii melomani. Orchestra condusă de Jean Tiţa-Bibu a abordat cu dinamism și profunzime repertorii îndrăznețe, de la piese de folclor autentic din inima Ardealului până la muzica lăutarilor din mahalaua de altădată. Timp de un ceas, complexul a răsunat pe acorduri de viori, clarinet, acordeon și alte instrumente care au oferit atmosferei de sărbătoare un plus de calitate artistică ce i-a fermecat pe constănțeni. Atmosfera s-a încins deja atunci când pe scenă au urcat apreciații cântăreți de muzică populară Cornelia și Lupu Rednic. Aceștia au adus din Maramureș cântece de voie bună și de mândrie națională, cântece de tradiție din satele de munte din nordul țării care i-au înveselit pe cei prezenți și le-au trezit pofta de dans. Cei mai entuziaști au fost, de departe, cei mici, care s-au „zbenguit” de zor în grupuri mari în fața scenei, iar Cornelia Rednic a fost preferata doamnelor și domnișoarelor, care s-au pozat cu ea și i-au admirat costumul popular. Cei doi artiști maramureșeni le-au făcut și urări speciale constănțenilor și tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale. „Le transmitem românilor să fie buni de ziua lor, să își păstreze credința în Dumnezeu, să nu ne pierdem niciodată tradițiile, să rămânem mereu un popor cu căldură în suflete și să avem parte de sănătate multă”, este mesajul Corneliei Rednic de 1 Decembrie. „La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor și sănătate și bucurie și iar sănătate, că-i mai bună ca toate șI iertare de păcate!”, este urarea lui Lupu Rednic pentru toți românii.

ASTĂZI, SUPER-CONCERT PE RITMURI TRADIȚIONALE Sărbătoarea continuă şi astăzi, la Intrarea nr. 3 din zona Info Desk, unde, între orele 14.00 şi 17.00, va avea loc un super-concert de muzică tradițională românească și populară. Va fi un nou moment deosebit cu celebrii artişti din Ansamblul „Brâuleţul” și soliștii de muzică populară Tiţa Barbu, Mihaela Avram, Marius Brutaru, Marius Cristel Marin, Maria Stângă, Ion Botnăraş, Sorina Preda, Gheorghe Luca, Mihai Boca, Nicolae Pavel, Rodica Onţa, Mădălina Modruj, Elena Chirică, Iulian Bratu.

ATRACȚII NOI În această perioadă, în Maritimo Shopping Center au fost inaugurate încă două noi magazine, Vicino şi Anticus. Vicino este situat la Intrarea nr. 1, în apropierea magazinelor Smyk şi Koton şi le oferă doamnelor şi domnişoarelor încălţăminte şi accesorii din piele. În magazinul Anticus, de asemenea situat în zona Intrării 1, în apropierea magazinului Hervis şi a farmaciei Sensiblu, veţi găsi haine de piele şi blănuri pe toate gusturile.