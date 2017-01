“Sărbătoarea Vinului Dobrogean”, la Constanţa

Pavilionul Expoziţional găzduieşte, în perioada 2-8 noiembrie 2009, a doua ediţie a “Sărbătorii Vinului Dobrogean”. Anul trecut, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a organizat sărbătoarea pe o perioadă de trei zile, oferind astfel participanţilor ocazia să-şi promoveze şi să îşi vândă produsele. Pentru acest an, CJC a decis ca “Sărbătoarea Vinului Dobrogean” să se desfăşoare pe perioada unei întregi săptămâni, pentru ca producătorii prezenţi să vândă cât mai multe dintre produsele expuse, iar constănţenii să aibă suficient timp la dispoziţie pentru a-şi alege produsele pe care le doresc. Pe lângă standurile de vin, la Pavilionul Expoziţional, constănţenii pot găsi şi produse confecţionate de meşteşugari, dar şi produse din carne şi lactate. Aşa cum era şi normal, de la Sărbătoarea Vinului nu au lipsit nici producătorii agricoli, care au venit cu produse tradiţionale româneşti. Prezent la deschiderea “Sărbătorii Vinului Dobrogean”, vicepreşedintele CJC Cristian Darie a declarat că aceasta a doua ediţie va fi încununată de succes. “Această sărbătoare trebuie să fie o tradiţie în judeţul Constanţa. Am invitat toate podgoriile din ţară şi nu numai, printre invitaţi fiind şi reprezentanţi din Bulgaria şi Republica Moldova. Noi sperăm ca la ediţiile viitoare să avem printre participanţi şi producători de vin din alte regiuni ale Europei. Cu toate acestea, consider că această manifestare trebuie să fie o platformă de promovare, nu numai a produselor dobrogene, ci a tuturor produselor româneşti”, a declarat Cristian Darie. El a adăugat că îşi doreşte ca, timp de o săptămână, “Sărbătoarea Vinului Dobrogean” să satisfacă gusturile constănţenilor, pe care îi invită să încerce produsele expuse la Pavilionul Expoziţional. Manifestarea a început cu o paradă a expozanţilor, paradă care a străbătut principalele bulevarde ale oraşului. În cadrul Pavilionului Expoziţional au fost amenajate standuri atît în interior, cît şi în exterior. În interiorul Pavilionului, constănţenii pot găsi cele mai bune vinuri, dar şi produse din carne şi lactate. În exteriorul Pavilionului au fost amenajate standuri pentru producătorii agricoli, această manifestare fiind un nou prilej pentru constănţeni să-şi aprovizioneze cămările.