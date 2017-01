Sărbători în casă nouă!

Tinerii beneficiari ai locuinţelor ieftine vor putea, în sfârşit, să se mute. Programate să fie finalizate la jumătatea acestui an, blocurile de locuinţe au fost blocate din cauza branşării la energia electrică. “Am găsit soluţia de legare în branşament de şantier. I-am explicat directorului Enel că este cea mai importantă chestiune în prezent pentru Constanţa şi mi-a promis că va trata acest subiect cu maximum interes. În aceste condiţii, săptămâna viitoare, cel mai probabil joi, vom inaugura primele blocuri de locuinţe, aproximativ 500 de apartamente”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre. Programul de locuinţe ieftine a reuşit să treacă cu bine peste perioada de criză care a cuprins România. “Vreau să spun că în oraşul Constanţa este cea mai mare realizare de la Ceauşescu şi până în prezent. De 20 de ani am făcut numai să renovăm, să reparăm şosele, să reparăm şcoli, să schimbăm geamurile şi tâmplăria, să mai facem un părculeţ. Prima chestiune serioasă pe care am reuşit să o facem este acest cartier de 1.000 locuinţe ieftine, care va fi finalizat probabil în totalitate anul viitor pe vremea asta. Însă, în perioada asta de foamete, când în România nu se mai întâmplă nimic, noi reuşim să terminăm un cartier. Mi se pare o realizare senzaţională”, a spus Mazăre. La realizarea municipalităţii au contribuit din plin şi constructorii care s-au angrenat în acest proiect. “Vreau să le mulţumesc încă o dată constructorilor care au finanţat pe banii lor aceste locuinţe, fără niciun ajutor de la Guvern, nici de la Elena Udrea, nici de la Boc. Oamenii şi-au amanetat casele, maşinile, firmele, ca să ducă la bun sfârşit blocurile de locuinţe ieftine. Aşa ar fi trebuit să se mişte lucrurile în toată ţara, dar cu cine să faci aşa ceva? Din păcate, băncile nu i-au ajutat pe tineri şi mulţi s-au retras. Nu au ajutat nici constructorii. Garanţiile guvernamentale au fost date de Băsescu pe la Rafo sau pe la alte firme ale lor, în loc să le dea constructorilor sau tinerilor, ca să-şi poată lua aceste locuinţe. Eu mi-am ţinut cuvântul şi le-am făcut cu 500 de euro metrul pătrat, în condiţiile acestea dificile de criză”, a afirmat Mazăre.