Sărbători în mâinile piraţilor

Sărbătorile nu aduc veşti bune pentru navigatorul român aflat la bordul tancului petrolier „MT Smyrni”, capturat de piraţii somalezi în urmă cu opt luni: în ciuda negocierilor purtate de armator cu răpitorii, românul şi-a petrecut Crăciunul în captivitate, existând toate şansele ca şi trecerea dintre ani să fie petrecută în acelaşi mod. „Din informaţiile pe care le deţin în acest moment, nu se întrevede nicio schimbare în viitorul apropiat pentru tancul petrolier şi echipajul acestuia”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. El a precizat că acesta este singurul caz din 2012 în care un marinar român cade victimă atacurilor piraţilor somalezi. Comparativ cu anii trecuţi - în 2010 şi 2011 numărul românilor capturaţi a fost de 54 (o medie anuală de 27 de navigatori) - situaţia s-a îmbunătăţit considerabil. „Acum, la patru ani de la înfiinţarea culoarului de siguranţă din largul coastelor Somaliei, numărul atacurilor piraţilor somalezi a scăzut cu peste 50%, ca urmare a înmulţirii controalelor navelor militare aliate din zonă”, a declarat preşedintele SLN. Chiar dacă, pe hârtie, cifrele sunt îmbucurătoare, pentru românul aflat, încă, în mâinile piraţilor, situaţia nu este deloc plăcută, cu atât mai mult cu cât de la capturarea sa au trecut opt luni luni.

NEGOCIERI DURE Nava „MT Smyrni” a fost atacată de piraţi pe 11 mai 2012, în zona mării Arabiei. Piraţii s-au apropiat de tancul petrolier, în două schifuri (ambarcaţiuni sportive foarte înguste, cu motor - n.r.) şi au tras câteva focuri de armă spre vapor, de la o distanţă mai mică de 500 de metri. „Din discuţiile pe care le-am purtat cu armatorul elen Dynacom Tankers Management Ltd., negocierile sunt destul de dure. Este posibil ca piraţii să fi cerut o sumă foarte mare pentru a elibera nava şi echipajul”, a mai spus preşedintele SLN. În condiţiile în care navele încărcate sunt mult mai expuse atacurilor piraţilor decât cele care nu transportă nimic (greutatea încărcăturii scufundă o suprafaţă mai mare din corpul navei, ceea ce face ca piraţii să poată urca mai uşor la bord), armatorii şi comandanţii navelor trebuie să opteze pentru măsuri suplimentare de siguranţă când trec prin zonele în care-şi fac veacul piraţii: mai mulţi navigatori care să asigure paza navei în perioada traversării zonei respective; folosirea tunului cu apă de la bord (în cazul navelor care sunt dotate cu aşa ceva) pentru respingerea piraţilor; aşteptarea altor nave care să traverseze, pentru a alcătui un convoi etc. Potrivit bilanţului realizat de conducerea SLN, pentru anul care este pe cale să se încheie, în 2012 organizaţia sindicală a primit cereri individuale de ajutor din partea a 112 navigatori români şi au fost semnalate 132 de cazuri în care navigatorii au avut probleme pe navele pe care erau îmbarcaţi (condiţii de muncă şi de trai neconforme, neplata salariilor etc.). „În prezent sunt trei nave în atenţia noastră pentru neplata salariilor. Până acum am reuşit să recuperăm, pentru marinarii români, drepturi salariale în valoare totală de 980.000 de lei”, a declarat Adrian Mihălcioiu.