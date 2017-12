Sărbători întunecate la Constanța! Că nu mai suntem în prag de alegeri!

După un an de plătit taxe și impozite aproape degeaba, constănțenii meritau măcar acum, când 2017 se apropie de final, să simtă că vin Sărbătorile. Din păcate, nu vor avea parte de așa ceva anul acesta. După ce că montarea instalațiilor de iluminat festiv nu a fost finalizată nici până acum, cu două săptămâni înainte de Crăciun, luminile nu sunt prezente pe toate bulevardele și străzile principale. De parcă pe strada Unirii sau pe bulevardul Mamaia, de exemplu, oamenii nu plătesc taxe. Iar dacă asta nu era destul, treaba asta ne-a (re)adus în atenție gravele carențe pe care Primăria le are la capitolul TRANSPARENȚĂ.

DUPĂ CE CĂ NU AVEM LUMINĂ, NICI CU TRANSPARENȚA NU STĂM MAI BINE

În altă ordine de idei, subiectul luminilor ornamentale de Crăciun ne-a adus în atenție o altă problemă a Primăriei care nu este nouă, dar este foarte supărătoare. Este vorba despre lipsa de transparență și, mai mult decât atât, despre proverbiala lipsă de cuvânt a primarului Decebal Făgădău. Dacă, înainte să fie ales primar cu drepturi depline (nu interimar, cum era înainte), promitea că va face în așa fel încât populația să aibă acces la toate procedurile de achiziții și la contractele Primăriei Constanța prin intermediul site-ului instituției, www.primaria-constanta.ro, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Am încercat să găsim anunțul de lansare a procedurii privitoare la montarea luminițelor de Sărbători pentru anul acesta, dar pe pagina de „Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2017” nu am găsit nimic legat de acest subiect. Nici utilizarea casetei de căutare nu ne-a dat vreun rezultat. Am încercat, de asemenea, să găsim, tot pe site, contractul încheiat de Primărie cu firma care se ocupă de montarea luminilor festive, însă nici în această privință nu am avut succes. În aceste condiții, cât de transparentă poate fi considerată administrația constănțeană? Oricum, nu e panică, sigur contractul va fi publicat la anul, după ce luminile vor fi demontate.