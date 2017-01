Sărbătorile de Crăciun, binecuvântate!

Constănţenii se pregătesc, cu speranţă şi bucurie în suflet, pentru întâmpinarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos. În spiritul Sfintelor Sărbători, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a adresat credincioşilor pentru binecuvântarea sărbătorilor. „Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, a darurilor. Cel dintâi dar ni-l dă Părintele cel Ceresc şi darul lui este nemăsurat în valoare. Ne dă ce are mai drag şi mai scump, pe fiul său. Ni-l trimite să se nască întocmai ca noi, oamenii, pentru a uni firea noastră cu cea dumnezeiască. Cel care a coborât din cer a venit la noi ca să ne suie la cer. Aceasta este taina cea mare a Crăciunului, a Naşterii Domnului, că noi cu adevărat ne pregătim să devenim fii ai lui Dumnezeu din fii ai oamenilor”, a declarat ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sărbătoarea Crăciunului durează trei zile. Potrivit ÎPS Teodosie, în a doua zi de Crăciun avem Soborul Maicii Domnului. „Această sărbătoare se referă la bucuria pe care o are Maica Domnului când îl naşte pe fiul său. Pentru că fiul său se înfrăţeşte cu noi, oamenii, Maica Domnului devine şi mamă a tututor fiilor oamenilor, care îl recunosc pe cel născut din ea, pe Iisus Hristos, ca fiu al lui Dumnezeu. Soborul Maicii Domnului este alcătuit din toţi sfinţii care îl urmează pe Hristos”, a spus Arhiepiscopul Tomisului. În a treia zi de Crăciun îl sărbătorim pe Sfântul Ştefan. „Era un mare propovăduitor şi apărător al dreptei credinţe. De aceea, i s-a pus gând să fie oprit de la această râvnă a credinţei şi a fost martirizat şi este sărbătorit în a treia zi de Crăciun”, a spus ÎPS Teodosie. Potrivit Înalt Prea Sfinţitului, după praznicul Sfântului Ştefan, urmează sărbătoarea Sfântului Vasile şi a Anului Nou. „Această sărbătoare ne prilejuieşte un nou soroc al timpului. În acelaşi timp, avem la începutul anului civil un străjer de mare nădejde, pe Sfântul Vasile cel Mare, dar este prăznuit şi Mântuitorul Hristos în a opta zi de la naştere, la tăierea sa împrejur, când i s-a pus şi numele. Tăierea împrejur simboliza botezul. Această întreită sărbătoare ne prilejuieşte un moment de rugăciune şi înălţare sufletească”, a subliniat Arhiepiscopul Tomisului. Credincioşii sunt îndemnaţi să aibă încredere în Biserică. „Aş îndemna pe oameni, în anul ce vine, la mai multă rugăciune şi mai multă solidaritate în bine. Urez tuturor, la început de an, multă sănătate, bucurie, înţelepciune şi mult spor în ceea ce fac. Vă urez să fiţi mai buni şi cu mult mai râvnitori în a vă îndeplini chemarea de creştini. Tututor sănătate şi La Mulţi Ani!”, a mai spus ÎPS Teodosie.

AN BUN Potrivit afirmaţiilor ÎPS Teodosie, anul 2013 a fost unul bun pentru Arhiepiscopia Tomisului, cu realizări frumoase. „În acest an, Corala „Armonia“ a luat marele premiu la Graz, în Austria, dar s-au terminat şi noi biserici. De asemenea, am sfinţit noi locuri de biserici, iar mănăstirile începătoare s-au dezvoltat”, a declarat ÎPS Teodosie. El a precizat că în judeţul Constanţa există 32 de mănăstiri şi peste 350 de biserici, dintre care 100 au fost construite de când ÎPS Teodosie a venit în Dobrogea. Ca noi proiecte, este vizată construirea unor aşezăminte sociale şi medicale. Mai exact, în cadrul unei mănăstiri din Costineşti se vrea a se construi o clinică de recuperare pe partea de medicină cardiovasculară. În acest sens era nevoie de înfiinţarea unui SRL, acesta fiind făcut pe numele maicii stareţe de la respectiva mănăstire.