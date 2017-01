„Sărbătorile nu mai au același farmec fără mama”

Cu doar trei zile înainte de sărbătoarea sfântă a Crăciunului, îndrăgita cantautoare născută la poalele Munților Semenic, Maria Gheorghiu, i-a colindat pe constănțeni și le-a adus în suflet lumină. Luminatul praznic al nașterii Domnului o va găsi în orașul natal, la Reșița, cu gândul la mama sa și la cozonacul frământat și copt în casă.

„MAMA A PLECAT LA STELE ÎN URMĂ CU UN AN ȘI O LUNĂ” „De Crăciun, voi fi acasă, la Reșița, deși va fi un Crăciun destul de greu. Este al doilea Crăciun fără mama mea și parcă Sărbătorile nu mai au același farmec fără ea. Mama era cea care făcea ca Sărbătorile să fie frumoase, luminate și pline de bucurie, cu miros de cozonac frământat de mâinile ei. Mama a plecat la stele în urmă cu un an și o lună și am hotărât că trebuie să ajung acasă lângă sora mea, care a rămas acolo singură, să nu simtă acum această singurătate. De această dată, nu mai sunt mâinile iscusite ale mamei care frământă cozonacul, dar cred că dragostea pe care o va pune sora mea în acei cozonaci va compensa lipsa mamei”, a declarat Maria Gheorghiu, pentru cotidianul „Telegraf”.

Citește și:

Maria Gheorghiu a adus lumina Crăciunului la Constanța