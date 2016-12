Sarkozy, plasat sub ascultare, în 2013, de justiţia franceză

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost pus sub ascultare, în 2013, de justiţie, într-un presupus caz de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 de către Muammar Gaddafi, scrie cotidianul ”Le Monde” în ediţia de vineri. În mod discret, magistraţii au luat o decizie puternică: ei l-au plasat pe fostul preşedinte sub ascultare, dar şi pe doi dintre foştii săi miniştri de Interne, Claude Guéant şi Brice Hortefeux, scrie cotidianul francez. Potrivit avocatului său, Thierry Herzog, Sarkozy se află în continuare, probabil, sub ascultare telefonică. Potrivit unei surse apropiate dosarului, o conversaţie telefonică între Nicolas Sarkozy şi avocatul său a condus la deschiderea, pe 26 februarie 2014, a unei anchete judiciare pentru trafic de influenţă şi pentru încălcarea secretului instrucţiei. Herzog a dat asigurări că nu a existat niciun trafic de influenţă. În conversaţia telefonică respectivă, Nicolas Sarkozy şi Thierry Herzog evocau numele unui magistrat de rang înalt de la Curtea de Casaţie, Gilbert Azibert. Acesta a fost vizat, potrivit sursei apropiate dosarului, de o solicitare în vederea obţinerii unor informaţii cu privire la o procedură în curs referitoare la un alt dosar - Liliane Bettencourt. În acest caz vizând un posibil abuz asupra slăbiciunii moştenitoarei grupului L'Oréal, numele lui Nicolas Sarkozy a fost citat ca posibil beneficiar al generozităţii acesteia, dar procedurile vizându-l pe fostul preşedinte au fost abandonate. Ancheta deschisă pe 26 februarie a condus, marţi, la efectuarea unor percheziţii de către judecătorii Claire Thépaut şi Patricia Simon la Paris, Nisa şi Bordeaux, la birourile şi domiciliile lui Azibert şi Herzog.

”Le Monde” precizează că după ce a plecat de la Palatul Elysée, la jumătatea lui 2012, Nicolas Sarkozy şi-a achiziţionat un al doilea telefon mobil, înregistrat sub un nume fictiv, pentru discuţii sensibile. Dezvăluirea de către ”Le Monde” a plasării sub ascultare a lui Nicolas Sarkozy de către justiţia franceză are loc la o zi după ce fostul preşedinte francez a sesizat justiţia în urma unor dezvăluiri potrivit cărora fostul de şef de stat a fost înregistrat, fără să ştie, de către un fost consilier, Patrick Buisson.