Sarkozy, pus sub acuzare pentru corupție activă

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost pus sub acuzare, noaptea trecută, pentru corupţie activă, trafic de influenţă şi divulgarea secretului profesional, a anunţat Parchetul naţional financiar. De asemenea, avocatul fostului preşedinte francez, Thierry Herzog, şi avocatul general al Curţii de Casaţie, Gilbert Azibert au fost inculpați ieri seară în dosarul deschis, în special, pentru trafic de influenţă. "Au fost puşi sub acuzare. Nicolas Sarkozy este vizat de capetele de acuzare de corupţie activă, încălcarea secretului profesional şi trafic de influenţă activ. Gerard Azibert a fost pus sub acuzare pentru încălcarea secretului profesional, trafic de influenţă pasiv şi corupţie pasivă, iar Thierry Herzog - pentru încălcarea secretului profesional, corupţie activă şi trafic de influenţă activ", se arată în comunicatul Parchetului. Justiția încearcă să stabilească dacă Nicolas Sarkozy, prin intermediul avocatului, a încercat să obțină informații acoperite de secretul profesional într-o decizie așteptată a Curții Supreme într-un dosar care îl viza. În schimbul informațiilor, magistratului Gilbert Azibert i s-ar fi promis un post de "prestigiu" la Monaco. Fostul șef al statului francez a fost reținut ieri timp de aproape 15 ore.