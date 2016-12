Sarkozy vorbeşte pe bani grei despre... criza din Europa!

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a avut, joi, o intervenţie în faţa unor bancheri din New York, cu prilejul unei conferinţe private, cărora le-a vorbit despre criza din Europa dar şi despre aspiraţiile sale la o viaţă nouă, la cinci luni după ce a părăsit Palatul Elysée. ”Acum vreau o viaţă nouă, nu numai pentru a ţine conferinţe. Ceea ce-mi place nu este politica, ci să ţin conferinţe în domeniul politicii sau altundeva”, a declarat fostul preşedinte, potrivit unor ample fragmente din discursul său publicate pe site-ul new-yorkez de informaţii French Morning. Exprimându-se în engleză, la începutul discursului său, primul, după cum a subliniat, de la retragerea din viaţa politică, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 57 de ani, s-a prezentat ca fiind ”un tânăr pensionar”. ”Tânăr, poate, pensionar cu siguranţă. Nu am mai muncit de cinci luni, niciodată în viaţa mea nu am avut o vacanţă atât de lungă, iar mai rău este că sunt fericit în această situaţie”, a adăugat el.

Sarkozy a vorbit despre criza din Europa, estimând că abia peste doi ani vor fi îndeplinite condiţiile pentru a ieşi din criză. ”Este o problemă complexă, însă Europa nu se va sparge iar moneda euro nu va dispărea”, a mai afirmat el. Punând Europa într-un context istoric, el a subliniat că, ”dacă nu există UE, va fi război. Germania şi Franţa nu au altă opţiune decât să se apropie, dacă Germania şi Franţa nu se apropie, ele se vor înfrunta”, a insistat el. Solicitaţi de AFP, consilierii fostului preşedinte au refuzat să facă orice comentariu în legătură cu discursul acestuia. Sarkozy, retras din viaţa publică în ultimele cinci luni, a intervenit cu prilejul unei conferinţe private, închisă pentru presă, organizată pe o perioadă de trei zile, de banca braziliană de investiţii BTG Pactual, la Waldorf Astoria, un luxos hotel din Manhattan. El a vorbit aproximativ 50 de minute, în faţa a circa 400 de bancheri, la ora dejunului. Acest gen de intervenţii este în general foarte bine plătit. În circuitul conferinţelor internaţionale private, unii foşti preşedinţi sau şefi de guvern sunt plătiţi cu zeci de mii de dolari pentru o intervenţie, chiar şi mai mult. Unul dintre cei mai bine plătiţi, fostul premier britanic Tony Blair, ar câştiga până la circa 300.000 de euro pentru un discurs!