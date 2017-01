Sarmalele Reci, White Walls şi Celelalte Cuvinte, la ”1Mai Mare”!

Capricorn&Capricorn Productions deschid, săptămâna viitoare, sezonul estival în Vama Veche, cu două zile de rock alternativ, indie, hip hop, punk rock, reggae sau d’n’b, campionate de fotbal şi volei, concursuri cu premii şi cocktail lounge în cadrul evenimentului ”1Mai Mare”, ce va avea loc pe Plaja Nord. Programul concertelor de vineri este următorul: DJ - warm up (19.00 - 20.30), concert White Walls (20.30 - 21.30), Sarmalele Reci (22.00 - 23-00). După aceste show-uri va urma un party, până în zori, într-un cort imens, amplasat pe plajă, unde se va asculta „muzică de Vama Veche”, la platane fiind DJ Teo. Sâmbătă, vor concerta Celelalte Cuvinte, Les Elephants Bizarres, Nişte Băieţi, Brigada Hades (Butch, Praetor, Zeppelin, Keri, DJ Undoo), East Roots, Perfect Zero for Infinity, Blue Pulse. Intrarea la aceste concerte costă 10 lei, preţ în care intră o bere şi un shot.

În Vamă, şi-au mai anunţat prezenţa următoarele trupe: în clubul Goblin, pe data de 29 aprilie, va cânta E.M.I.L., iar Şuie Paparude şi Discoballs, pe 30 aprilie. Ţapinarii vor concerta tot vineri, în Bongo Art Club (fostul Hand), iar El Negro, pe 29 şi 30 aprilie, în Club Zapata. Îndrăgita formaţie Luna Amară va face show pe 30 aprilie, la TBA.

Pentru că prostul gust încalecă des funcţii ministeriale, plaja din sudul litoralului este jinduită de interese imbecile care aprobă ridicarea unor construcţii din beton şi sticlă în apropierea mării sau tolerează existenţa a zeci de tarabe, toalete sau terase împuţite şi ilegale, patronate de nişte ţigani escroci, care sunt un adevărat focar de conflicte cu turiştii. Şi corturile vamaioţilor sunt în primejdie în acest an: dacă, până vara trecută, erau tăiate şi jefuite de alogeni, în acest an, riscă să fie interzise de Elena Udrea.