Şarpele de la Asigurări

Un “individ” lung de un metru şi jumătate, solzos şi cu sînge rece, a dat peste cap activitatea unei societăţi comerciale din centrul Constanţei, timp de aproape o oră. Musafirul nepoftit - un şarpe - şi-a făcut apariţia într-o zi obişnuită de muncă a angajaţilor de la “BT Asigurări”, al cărei sediu este situat la parterul unui bloc din apropierea Casei de Cultură. În jurul orei 15.30, reptila a profitat că uşa tocmai fusese deschisă de secretara firmei şi a intrat în sediul societăţii. Speriată, femeia a intrat într-un birou şi şi-a anunţat colegii. “Cînd am auzit că în holul de la intrare se află un şarpe, nu mi-a venit să cred. Am vrut să-l văd cu ochii mei. Ne-am panicat puţin, dar ne-am dat seama, totuşi, că îl putem bloca pe hol dacă închidem uşile. Am luat legătura cu reprezentanţii Protecţiei Animalelor şi i-am rugat să vină şi să ne scape de şarpe”, a povestit directorul firmei, Clement Blînda. Din descrierea făcută la telefon de angajaţii firmei, preşedintele Protecţiei Animalelor din Constanţa, Zeadin Murat, a crezut că ar putea fi vorba de o specie de şarpe veninos. Ajuns la sediul societăţii respective, Zeadin Murat şi-a dat seama că era vorba despre un şarpe de apă. În mai puţin de un minut, Murat a reuşit să imobilizeze reptila cu un laţ. “Şarpele nu este veninos, este unul de baltă. Îl voi duce la un consult veterinar să văd dacă este sănătos, iar apoi îl voi reda naturii. Cel mai probabil, a ieşit dintr-o canalizare şi, dorind să se retragă la umbră, a intrat în firmă”, a declarat Zeadin Murat. Reptila a primit drept bonus un masaj de relaxare de la Murat, care, într-un final, l-a dus pe malul lacului Tăbăcărie şi i-a dat drumul în apă.