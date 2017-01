Şarpele din curte

O localnică din comuna constănţeană Valu lui Traian s-a trezit sîmbătă dimineaţă cu un şapte în curtea casei. „Femeia mi-a spus să o ajut pentru că ea nu poate ucide un şarpe, că îi este frică. Am găsit şarpele sub nişte plăci de BCA, l-am scos din curtea respectivă şi am observat că avea o rană. O parte din coadă îi lipsea, motiv pentru care cred că pisicile şi câinii l-au atacat când acesta şi-a făcut apariţia în curte. L-am dus la un cabinet veterinar unde i-am curăţat rana, iar apoi l-am eliberat în pădurea din Valu lui Traian”, a declarat şeful Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, Zeadin Murat. Acesta a adăugat că şarpele nu era unul veninos, avea o culoare galben-verzuie şi o lungime de un metru. Murat le recomandă cetăţenilor să-şi supravegheze copiii şi să nu-i lase să se joace cu şerpii, chiar dacă nu sunt veninoşi, întrucât orice animal care este ameninţat se apără şi poate ataca.