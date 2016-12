Şarpele din parcare

Reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, Zeadin Murat, a fost solicitat, ieri, să intervină pentru salvarea a patru pui de pescăruş care căzuseră din cuib. Păsările au fost găsite în iarbă, în zona Dacia, din Constanţa. Potrivit lui Murat, unul dintre pescăruşi avea picioarele legate cu sfoară. „Probabil copiii din cartier l-au legat şi s-au jucat cu el. Locatarii din zonă i-au hrănit, iar acum se simt mult mai bine. Păsările au fost duse la veterinar“, a declarat reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, Zeadin Murat. O altă solicitare a fost făcută, tot ieri, către Protecţia Animalelor, de o persoană care susţinea că a văzut un şarpe de doi metri sub o maşină din parcarea unui hypermarket din Constanţa. „Eu alergam spre maşină când am văzut că sare ceva. Era un şarpe mare. Avea culoarea asfaltului cu dungi verzi. Mi s-a făcut frică şi am urcat repede în maşină. M-am speriat foarte rău“, a declarat o constănţeancă ce avea maşina în aceeaşi parcare. Femeia a adăugat că şarpele s-ar fi îndreptat spre o altă maşină, după care a dispărut. Ajuns în zona incidentului, Zeadin Murat a căutat şarpele în motorul unui autoturism marca Opel Vectra, cu numărul de înmatriculare CT 83 BGL, unde era posibil să se fi refugiat, dar nu a reuşit să dea de urma lui. (A.R.)