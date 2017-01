Sărutul distruge placa dentară bacteriană

Franţuzesc sau în stilul eschimoşilor, tandru sau pasional, orice om iubeşte sărutul şi, chiar dacă acesta nu are aceleaşi semnificaţii pe diferite continente şi în culturi diferite, el reprezintă, totuşi, un semn universal al afecţiunii, al iubirii şi, pe lângă toate acestea, are şi efecte benefice asupra sănătăţii. Ziua Internaţională a Sărutului este sărbătorită în fiecare an la 6 iulie, iar cu această ocazie, Huffingtonpost explică de ce sărutul este benefic pentru sănătatea fizică şi psihică.

CREŞTEREA DORINŢEI SEXUALE O primă calitate a sărutului este că are efecte benefice asupra sănătăţii bucale. Săruturile umede intră în această categorie. În timpul sărutului producem salivă, care are efectul de a curăţa o parte dintre bacteriile de pe dinţi. Conform stomatologului american Mathew Messina, această salivă contribuie la distrugerea plăcii dentare bacteriene. ”Saliva este un lubrifiant natural care alunecă sub placa bacteriană şi o elimină”, confirmă şi stomatologul Jeff Golub-Evans. Poate însă că ar fi mai bine să nu ne gândim la efectele salivei atunci când sărutăm. Pe lângă efectul antibacterian legat de stimularea secreţiei de salivă, sărutul permite şi arderea caloriilor. Persoanele care doresc să slăbească ar trebui, conform site-ului Self.com, să sărute des şi îndelung. În timpul unui sărut, organismul pierde între 2 şi 6 calorii pe minut, în condiţiile în care un sărut activează 30 de muşchi ai feţei.

Sărutul stimulează şi sistemul imunitar al organismului. Prin sărutul dintre doi oameni sănătoşi se realizează un schimb de germeni, în cantităţi mici, care ajută sistemul imunitar. Dacă o femeie însărcinată primeşte astfel de mici doze de virusuri sau bacterii, organismul ei creează anticorpi de care va beneficia şi viitorul copil. În consecinţă, dacă prietena sau soţia a rămas gravidă, ea trebuie sărutată cât mai mult. Sărutul are şi un important efect antistres, prin eliberarea în organism a doi hormoni importanţi. Un sărut duce la eliberarea oxitocinei, un hormon care relaxează ritmul cardiac şi scade tensiunea arterială. De asemenea, sărutul eliberează şi endorfina, supranumită şi hormonul fericirii. Pentru cei care suferă de alergii, sărutul are o funcţie terapeutică, ameliorând simptomele reacţiilor alergice. Primăvara este considerată anotimpul iubirii, dar este şi anotimpul alergiilor. Conform unui studiu japonez, persoanele care se sărută au un nivel mai scăzut al proteinei lgE în organism, proteină care declanşează sâcâitoarele simptome ale alergiilor: nasul care curge, gâtul iritat, lăcrimare excesivă. E drept că, în conformitate cu studiul nipon, pentru ca sărutul să aibă astfel de efecte antialergice, el trebuie desfăşurat timp de cel puţin 30 de minute. În plus, sărutul are şi importanta funcţie de a mări dorinţa sexuală, iar efectele benefice ale activităţii sexuale asupra organismului sunt deja extrem de bine documentate.

SĂ IUBIM MAI MULT! Din punct de vedere psihologic, sărutul contribuie substanţial la îmbunătăţirea imaginii de sine. Acest studiu susţine nici mai mult, nici mai puţin că bărbaţii care îşi sărută soţiile sau partenerele dimineaţa, când pleacă la muncă, câştigă mai mulţi bani. Andréa Demirjian, autoare a unei cărţi despre sărut, oferă şi explicaţia acestui lucru: ”Dacă bărbaţii pleacă de acasă fericiţi, sunt mai productivi pentru că nu mai sunt perturbaţi emoţional. Sărutul are într-adevăr o legătură cu încrederea în forţele proprii, sentimentul de a fi iubit şi conectat cu o altă persoană”. Şi poate cel mai important efect al sărutului este că ne face fericiţi. Prin eliberarea serotoninei, dopaminei şi oxitocinei, sărutul ne face să ne simţim fericiţi. Psihoterapeutul Arthur Janoy explică faptul că ”oxitocina este hormonul iubirii, iar cu cât nivelul acestui hormon este mai ridicat în organism, cu atât iubim mai mult”. Din această cauză, partenerii care se sărută au mai degrabă o relaţie serioasă, de durată. Iată, în concluzie, cele mai importante efecte benefice ale sărutului: ne face să fim fericiţi şi fideli partenerului.