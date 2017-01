Sărutul, un mod de evaluare a partenerului, în scopul reproducerii

Sărutul nu are doar rolul de a destinde şi de a creşte ataşamentul reciproc, dar este, totodată, şi un mijloc important de evaluare a partenerilor, în scopul reproducerii, prin declanşarea unor procese chimice şi biologice cheie la nivelul creierului, potrivit unor studii prezentate în SUA. Studiul a fost prezentat în cadrul conferinţei anuale a American Association for the Advancement of Science (AAAS), care a debutat joi, la Chicago. Sărutul eliberează anumite substanţe chimice în organism, care scad nivelul hormonilor ce provoacă stresul şi care induc partenerilor dorinţa de a forma un cuplu, a explicat Wendy Hill, profesor de neuroştiinţe la Colegiul Lafayette din Easton (Pennsylvania).

Cercetătorii au analizat mostrele de salivă şi sînge prelevate de la cuplurile de voluntari heterosexuali, după ce acestea s-au sărutat timp de 15 minute, în timp ce ascultau muzică. Analizele au demonstrat schimbări importante la nivelul concentraţiei de oxitocină, un hormon responsabil de producerea laptelui în glanda mamară, care acţionează şi asupra dorinţei de a forma un cuplu. Schimbări au fost înregistrate şi la nivelul concentraţiei de cortisol, hormonul stresului, a subliniat Wendy Hill. Potrivit lui Helen Fisher, profesor de antropologie la Universitatea Rutgder din New Jersey, actul sărutului a evoluat, probabil, pentru a stimula cele trei sisteme cerebrale care au jucat un rol major în cuplarea şi reproducerea speciei homo sapiens. Primul dintre aceste sisteme este dorinţa sexuală, alimentată de testosteron, un hormon masculin, prezent, însă, atît la bărbaţi, cît şi la femei, care îi determină pe indivizi să îşi caute parteneri multipli. Cel de-al doilea controlează dragostea pasională sau obsesivă, concentrată asupra unei singure persoane şi pare să fie legat de un nivel crescut al dopaminei, o moleculă care asigură comunicarea între neuroni şi are un rol important în ceea ce priveşte senzaţiile de dorinţă şi de plăcere. Al treilea sistem, care controlează ataşamentul faţă de partener şi care permite unui cuplu să rămînă împreună suficient de mult timp pentru a creşte copiii, este asociat cu un nivel crescut de oxitocină, a explicat Fisher. ”Avem numeroase indicii care arată că saliva conţine testosteron, iar faptul că bărbaţii preferă să sărute cu gura larg deschisă ne face să credem că ei încearcă, în mod instinctiv, să transfere acest hormon masculin în organismul femeii, pentru a-i declanşa acesteia dorinţa sexuală”, a explicat Fisher, unul dintre cei mai mari specialişti din SUA în domeniul biologiei iubirii şi atracţiei fizice. ”Bărbaţii tind să considere actul sărutului ca un preludiu pentru copulaţie. Sărutul este şi un mecanism de evaluare a partenerului”, a declarat Fisher.

Cercetătoarea americană a explicat faptul că peste 90% din oamenii preistorici practicau sărutul la fel ca şi celelalte mamifere, precum cimpanzeii sau vulpile, care îşi ling boturile. Naturalistul britanic Charles Darwin considera că sărutul este un instinct natural, a precizat Fisher. Acest act a evoluat către un mecanism biologic capabil să stimuleze cele trei sisteme cerebrale care gestionează actul sexual şi reproducerea.