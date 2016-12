Şase centrale termice noi

În paralel cu extinderea reţelei de termoficare a zonelor mărginaşe din oraşul Cernavodă, unde îşi au domiciliul aproape 5.000 de locuitori, administraţia publică locală va începe, în toamna acestui an, construcţia a şase centrale termice. Potrivit primarului Gheorghe Hânsă, cele şase puncte vor fi ridicate cu bani de la bugetul local, costurile fiind estimate la aprox. 10 milioane de lei. „A fost realizat un proiect standard pentru toate cele şase centrale termice, care a fost aprobat în şedinţa de luni seară a Consiliului Local. În vara acestui an, vor avea loc licitaţiile pentru desemnarea firmelor care vor executa lucrările de construcţie a punctelor termice”, a spus Hânsă, care a adăugat că la cele şase centrale vor fi racordate peste 1.000 de gospodării. „Este important ca toţi locuitorii oraşului să aibă acces la reţeaua de termoficare, să beneficieze de servicii de calitate la preţuri scăzute”, a declarat primarul. Potrivit edilului, tot în toamna acestui an, Primăria Cernavodă va începe şi extinderea reţelei secundare de termoficare pe nouă artere din zonele mărginaşe: Călăraşi, Gheorghe Şincai, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Cantemir, Cuza Vodă, Anghel Saligny, Energiei şi Răsăritului. (T.I.)