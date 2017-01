Şase centre de afaceri în tot atîtea ţări, la dispoziţia afaceriştilor români

Ministrul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Constantin Niţă, a declarat că Guvernul va pune la dispoziţia oamenilor de afaceri şase clădiri în Chişinău, Moscova, Beijing, New Dehli, Cairo şi Istanbul, unele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în care vor funcţiona centre de afaceri. \"Decizia noastră este de a înfiinţa cîteva centre de promovare în zona de est. Primele centre le vom face la Chişinău, Moscova, Beijing, New Dehli, Cairo şi Istanbul. Sînt şase centre. Avem deja avizul Ministerului de Externe pentru că unele clădiri vor fi preluate de la MAE. Mai avem de clarificat situaţia personalului care va merge de la asociaţiile patronale sau de la camerele de comerţ şi care va trebui să lucreze în aceste centre\", a declarat Niţă. Ministrul a adăugat că statul are datoria să pună la dispoziţia asociaţiilor patronale, a exportatorilor, spaţii, personal, toate informaţiile din piaţa respectivă, astfel încît orice om de afaceri român care merge în China, de exemplu, să aibă la dispoziţie, prin intermediul reprezentanţilor comerciali ai României, toate informaţiile de pe piaţa chineză. \"Doreşte să se întîlnească cu cineva, are o sală de protocol, doreşte să-şi prezinte produsele, poate să o facă prin intermediul mijloacelor electronice. Creăm tot cadrul necesar pentru ca exportatorii români să îşi poată promova produsele. Este un început\", a adăugat Niţă. Ministrul a explicat şi nevoia de recîştigare a pieţelor de desfacere din Orientului Mijlociu şi Piaţa Chinei, pentru marfa românească. “Nu este permis, de exemplu, ca pe China să avem export de 300 de milioane de dolari şi să importăm trei miliarde de dolari, de zece ori mai mult. Înţeleg să importăm mai mult din state ca Rusia, mai ales materie primă, adică energie, dar nu înţeleg să cumpărăm produse manufacturate din China, iar noi să stăm şi să ne uităm la alţii care merg şi vînd foarte serios pe piaţa chineză, care este una extraordinar de mare şi potenţială pentru produsele româneşti\", a afirmat Niţă. El a anuţat că vor fi făcute unele restructurări printre reprezentanţii comerciali. \"Reprezentanţii noştri comerciali au, din această lună, o fişă a postului care presupune performanţă, adică nu mai accept ca să stea într-o ţară exotică şi să vină acasă cu export de 20 de milioane de dolari, dau un exemplu, şi import de 100 de milioane de dolari. Atunci nu am nevoie de el. Eventual măresc numărul reprezentanţilor comerciali în acele ţări în care constat că produsele româneşti pot fi promovate şi sînt oameni serioşi şi muncesc mai mult. De asemenea, cred că trebuie să ne gîndim la o restructurare a acestor reprezentanţi aşa cum fac şi alte ţări la noi\", a spus Niţă, exemplificînd cu Ambasada Angliei, care are zece angajaţi români ce se ocupă de promovarea produselor britanice în România. \"Nu văd de ce şi noi, pe anumite pieţe, nu am angaja localnici care să se ocupe de treaba asta. Ne va costa şi mai puţin, iar eficienţa va fi mai mare\", este de părere ministrul de resort. Promovarea agresivă şi restructurările, dar şi participarea României la tîrguri şi expoziţii vor duce spre sfîrşitul anului la revigorarea activităţilor economice.