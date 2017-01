Şase companii petroliere, acuzate în Bulgaria de acorduri-cartel la preţurile carburanţilor

Comisia bulgară pentru Concurenţă (CPC) a formulat, luni, acuzaţii oficiale împotriva a şase companii petroliere suspectate de formarea unui cartel pe piaţa carburanţilor, informează site-ul Novinite.com. Companiile vizate de acuzaţii sunt Lukoil Bulgaria (EOOD), Eko Bulgaria (EAD), Shell Bulgaria (EAD), OMV Bulgaria (OOD), Nis Petrol (EOOD) şi Petrol (AD). Companiile sunt acuzate de încălcarea Articolului 15 al legii bulgare privind protejarea concurenţei şi Articolului 101 al Tratatului de funcţionare a UE. Cele şase companii vizate de acuzaţii nu avut încă nicio reacţie publică.

Investigaţia iniţială, lansată în februarie şi care se referea la o înţelegere secretă pentru stabilirea tarifelor la benzină şi motorină, includea şi compania Rompetrol Bulgaria, care acum nu figurează pe lista companiilor suspectate de participare la cartelul de pe piaţa carburanţilor. Ancheta a fost iniţiată după ce Comisia bulgară pentru Concurenţă (CPC) a efectuat o analiză sectorială care arată că aceste companii au menţinut tarifele la carburanţi la niveluri mari, perioade îndelungate, fără a reacţiona la reducerea preţului petrolului sau a costurilor de producţie, ceea ce ar putea fi rezultatul unor practici anticoncurenţiale, al unor acorduri de tip cartel, precizează un comunicat al autorităţilor bulgare.

Între timp, prețul petrolului a urcat luni la maximul ultimului an, după ce Rusia, cel mai mare exportator de energie, a anunțat că este pregătită să adere la tratatul OPEC de limitare a producției de petrol, fie cu o tăiere a producției, fie cu o plafonare, după cum a spus președintele Vladimir Putin. Prețul petrolului Brent a urcat la cel mai ridicat nivel din 12 octombrie 2015, la 53,22 dolari pe baril, o creștere cu 1,29 dolari față de nivelul de închidere de vineri. Miniștrii unora dintre cei mai mari producători de petrol la nivel mondial se întâlnesc în Turcia, săptămâna aceasta, pentru a discuta modul în care se poate opri supraproducția care a dus la scăderea prețurilor. Ținta OPEC este să reducă producția în jurul a 32,5 - 33 mil. barili pe zi, față de producția-record actuală de 33,6 mil. barili pe zi. Având în vedere că prețul barilului Brent, indicele de referință al industriei, se tranzacționează la 53 de dolari barilul, sub jumătate din prețul de la jumătatea anului 2014, economii precum Arabia Saudită sau Rusia rămân sub presiune puternică. Rusia ar prefera o înghețare a producției la nivelul actual decât să reducă producția, potrivit declarațiilor ministrului rus al Energiei, Alexander Novak.