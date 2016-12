Şase copii cu malformaţii grave, salvaţi de medici din ţară şi străinătate

Şase copii cu malformaţii grave uro-genitale din Constanţa, Brăila şi Braşov, speră la o viaţă normală, după ce o echipă mixtă de medici din Germania, Austria şi România au ales să-i ajute. Nu este pentru prima dată cînd şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Constantin Tica, lucrează alături de profesori cu renume din străinătate, experţi în intervenţiile de acest gen. „Operaţiile pe care le vom face în aceste zile sînt posibile prin bună-voinţa prof. dr. Thomas Böemers, şeful unei clinici de pediatrie din Köln, Germania şi prof. dr. Mircea Ardelean, din Salzburg, Austria, dar şi a asociaţiei „Hope for the Nations” care a suportat atît cheltuielile de transport şi cazare, cît şi cele legate de asigurarea materialelor sanitare necesare şi a unor instrumente”, a declarat prof. dr. Constantin Tica. Ieri a avut loc prima intervenţie chirurgicală. Părinţii unui copil de 13 ani, care s-a născut fără organele genitale, luptă disperaţi pentru ca micuţul lor să scape de nenorocirea care s-a abătut asupra sa. Alexandru Mirel Linguralu nu se află la prima intervenţie chirurgicală de reconstrucţie a organelor genitale. Sora băiatului, Ionela Bloj, a spus că medicii i-au dat şanse mari băiatului. Tînăra a povestit că ani în şir Alexandru a tot umblat pe la medicii din Braşov, însă fără prea mari rezultate. A auzit de echipa de chirurgi care vine să opereze la Constanţa, aşa că şi-a luat inima în dinţi şi a cerut ajutor. „Medicul la care ne-am dus spunea mereu că organele genitale există, dar sînt ascunse, în interior. L-a operat de foarte multe ori, fără succes”, a povestit Ionela. Cum în România intervenţiile sînt foarte costisitoare, depăşind chiar şi 30 de mii de euro, medicii au căutat diferiţi sponsori care să ajute în realizarea operaţiilor salvatoare pentru mulţi copii. „Nu ne putem permite să-i operăm aici pentru că nu sînt bani şi nici nu avem toată tehnica necesară, chiar dacă avem specialişti. Sînt operaţii minuţioase şi costisitoare”, a mai spus prof. dr. Constantin Tica. În străinătate, situaţia este diferită. „Toată lumea are asigurare medicală. Nu există persoană care să nu beneficieze de servicii medicale şi, asigurarea, acoperă toate cheltuielile”, a declarat prof. dr. Thomas Böemers. Medicul a mai adăugat că anomaliile sînt rare, un caz la 500.000 de copii, dar cele mai multe sînt extrem de complicate şi pot necesita intervenţii succesive. „Există o mare problemă cu aceşti copii, pentru că ar fi trebuit operaţi imediat după naştere. Unii dintre ei au ajuns acum la o vîrstă mare şi au suferit mult pînă să li se ofere această şansă. Trebuie să înveţe să se integreze şi în societate pentru că pot deveni oameni normali”, a mai precizat prof. dr. Thomas Böemers. Potrivit prof. dr. Tica şi în România incidenţa cazurilor este asemănătoare. Directorul medical al SCJU, dr. Liliana Tuţa, a asigurat că unitatea sanitară are toate medicamentele necesare în cazul în care copiii vor dezvolta infecţii sau vor apărea hemoragii.

Workshop - „Malformaţiile grave genito-urinare; extrofia de vezică urinară”

Constanţa găzduieşte, pînă pe 9 octombrie 2009, Workshop-ul cu tema „Malformaţiile grave genito-urinare; extrofia de vezică urinară”, manifestare care se anunţă un succes, bucurîndu-se de participarea unor profesori renumiţi din Germania (prof. univ. dr. Thomas Bormers - Koln) şi Austria (dr. Mircea Ardelean - Salzburg), dar şi numeroşi profesori doctori şi doctori din ţară şi din Constanţa. An de an, medicii SCJU depistează cîte două-trei malformaţii grave genito-urinare, astfel că această problemă începe să fie dezbătută cît mai pe larg de specialişti.