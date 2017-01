Şase cutremure în cinci zile!

Şase cutremure au avut loc de la 1 decembrie, ultimul înregistrându-se duminică dimineaţa, în zona Vrancea, iar seismul, care a avut o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter, nu s-a simţit în Bucureşti. Cutremurul de duminică s-a produs, la ora 2.49:19, la o adâncime de 146 de kilometri, în apropiere de localităţile Nereju, Nistoreşti, Gura Teghii, Lopătari, Andreiaşu de Jos. În zona Vrancea, în 1 decembrie, la ora 12.28, a avut loc un cutremur de 3,2 grade, iar a doua zi, 2 decembrie, la ora 15.13, s-a produs un seism de 2,5 grade, urmat de un altul de 3,8 grade, la ora 20.59. În 3 decembrie, la ora 8.11, un seism de 3,1 grade a avut loc în zona Vrancea, iar la ora 11.05, în Transilvania a avut loc un seism de 2,1 grade, la o adâncime de trei kilometri, în apropiere de localităţile Comana, Hoghiz şi Părău. Ultimul cutremur de 4,6 grade pe scara Richter s-a produs în 30 septembrie, în zona Vrancea. Seismul a avut atunci 4,6 grade pe scara Richter şi s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri, fiind resimţit în Bucureşti. Directorul Institutului pentru Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu, afirma recent să seisme de până în 7 grade se pot produce în perioada următoare în România, dar nu sunt periculoase, specialistul adăugând că nici până în 2030 „nu vom avea un cutremur catastrofal”. „Cutremure de peste 6 grade am avut în ultimii 30 de ani. De exemplu, în 1986 am avut un cutremur de 6,95, în 1990 am avut unul de 6,7, iar în 2004, de 6,2. Nu au fost victime. Acestea nu sunt periculoase pentru România”, a spus Mărmureanu. El a subliniat că „un cutremur catastrofal” în Vrancea înseamnă să aibă peste 7 grade pe scara Richter. „Tectonica acum este ocupată cu Asia. Eu cred că nici până în 2022 sau nici până în 2030 nu vom avea un cutremur catastrofal”, mai spunea Mărmureanu.