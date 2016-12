Şase elevi eliminaţi din Bac

Absolvenţii ciclului liceal mai au de trecut un singur hop în cadrul examenului de Bac: proba scrisă la alegere a profilului şi specializării, care are loc mâine. Candidaţii înscrişi la sesiunea de vară a Bac-ului au susţinut, ieri, penultima probă din cadrul testării, proba obligatorie a profilului. La nivelul judeţului nostru, la proba de ieri s-au înscris 6.750 de candidaţi, dintre care 5.663 au optat pentru disciplina matematică, iar 1.087 pentru istorie, potrivit datelor transmise de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Ca la fiecare probă, s-au înregistrat şi absenţi, 266 de candidaţi (şapte la istorie şi 259 la matematică) alegând să nu se prezinte în sălile de examinare. De asemenea, şase candidaţi au fost eliminaţi din examen, după ce au fost prinşi încercând să copieze. Potrivit ISJ, doi candidaţi, de la centrul de examinare din cadrul Grupului Şcolar (GS) Industrial „D. Hurmuzescu” şi de la centrul GS „C.A. Rosetti”, au fost eliminaţi după ce au fost descoperite telefoane asupra lor, lucru interzis de metodologie. Alţi trei candidaţi, de la centrele Colegiul Tehnic (CT) Energetic Constanţa şi Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa, au fost rugaţi să părăsească sălile de examen după ce au fost descoperite materiale nepermise (cărţi, caiete, foi cu subiectele rezolvate etc.) asupra lor. Dornic să treacă de Bac, cu orice cost, un candidat de la CT „N. Titulescu” Medgidia a vrut să se inspire din ciorna unui coleg. El a fost surprins de profesorii supraveghetori, fiind eliminat din examen.

SUBIECTE ACCESIBILE În ceea ce priveşte dificultatea subiectelor, ca de fiecare dată, părerile candidaţilor au fost împărţite. De această dată însă, cei mai mulţi au considerat subiectele accesibile. „Am avut de rezolvat trei subiecte. Prima parte a fost destul de uşor de rezolvat. A doua avea un grad un pic mai ridicat de dificultate, dar m-am descurcat. Cea mai grea a fost a treia parte, dar şi aici am reuşit să fac câte ceva”, a spus Şeila Sali, absolventă a GS Industrial de Telecomunicaţii, care a susţinut proba la matematică. Şi cadrele didactice de profil sunt de părere că subiectele nu ar fi trebuit să pună probleme foarte mari candidaţilor. „Am studiat subiectele de la matematică, pentru profilul matematică-informatică şi pot spune că au un grad de dificultate accesibil, fiind similare cu modelele prezentate de-a lungul anului şcolar de Ministerul Educaţiei. Consider că nu au fost cerinţe care să ia copiii prin surprindere”, a spus prof. Gabriela Constantinescu, din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”. Printre candidaţii care au susţinut proba la matematică s-a numărat şi fiul primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre junior. La ieşirea din sala de examen, el a declarat că a rezolvat toate cele trei subiecte. „Am făcut tot. Nu ştiu ce notă voi lua, pentru că nu am apucat să consult baremul”, a spus Radu Mazăre.