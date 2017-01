Şase familii, sub cerul liber, în prag de iarnă

O fostă clădire naţionalizată din oraşul Techirghiol a fost distrusă, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui incendiu devastator provocat de un scurtcircuit. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, la miezul nopţii, un bărbat a apelat Serviciul de Urgenţă 112, spunînd că o casă situată pe str. Alexandru Puşkin, din Techirghiol, a fost cuprinsă de flăcări. Imobilul cu pricina, o casă veche naţionalizată de tip „vagon”, ce a fost revendicată de proprietar în urmă cu cîţiva ani, adăpostea nu mai puţin de şase familii, aprox. 20 de persoane. Pentru stingerea incendiului au intervenit două autospeciale de la Staţia Tuzla, însă pînă la sosirea acestora, acoperişul casei, aprox. 150 mp, a ars în întregime. Incendiul a fost lichidat după aprox. două ore, însă în tot acest timp, flăcările au distrus aparatura electrocasnică, mobilierul, actele şi banii chiriaşilor. Familiile rămase pe drumuri şi-au adăpostit copiii pe la rude şi spun că vor aştepta iarna sub cerul liber. Situaţia lor este disperată, iar primăria din localitate nu-i poate ajuta pentru a reconstrui imobilul fără ca proprietarul să-şi dea acordul în acest sens. „Am rămas pe drumuri chiar în pragul iernii şi nu avem unde să ne ducem. Flăcările ne-au ars tot ce aveam. Am rămas doar cu hainele de pe noi. Aşteptăm ajutor de la primărie, pentru că noi nu avem banii necesari pentru construirea unei case”, a declarat Maria Zainea, una dintre locatarele rămase pe drumuri. Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la o improvizaţie făcută la instalaţia electrică a clădirii şi, din cauza suprasolicitării, conductorii electrici au luat foc. Anchetatorii spun că pagubele produse de unul din cele mai puternice incendii din acest an se ridică la aprox. trei miliarde de lei, iar cercetările continuă în vederea identificării persoanelor ce se fac vinovate de producerea incendiului.